Il volo partito da Seul e diretto a Zurigo ha effettuato un atterraggio non programmato ad Almaty a causa di un problema medico. (Foto simbolica) Keystone

L'Airbus A350-900 della Swiss costretto mercoledì a un atterraggio non previsto ad Almaty, in Kazakistan, è rientrato questa mattina a Zurigo alle 6:45, con a bordo 221 passeggeri. Lo ha comunicato la compagnia aerea in una nota.

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Il volo era partito da Seul ed era diretto allo scalo di Kloten quando, a causa di un problema medico che ha colpito il copilota, l'equipaggio ha deciso di effettuare un atterraggio non programmato ad Almaty.

Secondo Swiss, tre medici presenti a bordo hanno prestato le prime cure al copilota e richiesto un rapido accesso a strutture sanitarie adeguate. Dopo l'atterraggio in Kazakistan, il membro dell'equipaggio è stato trasportato in ospedale, dove si trova tuttora. Le sue condizioni vengono ritenute buone. Un altro membro del personale di bordo è rimasto ad Almaty per assisterlo.

Tutti i passeggeri rientrati oggi in Svizzera erano viaggiatori del volo partito mercoledì dalla Corea del Sud. Sei persone hanno invece deciso di proseguire il loro viaggio da Almaty autonomamente. Non per tutti infatti Kloten rappresentava il capolinea. Alcuni passeggeri hanno potuto prendere la coincidenza verso le destinazioni finali solo oggi.

Swiss ha espresso rammarico per i disagi arrecati ai viaggiatori, sottolineando che la salute del collega rappresenta in ogni momento l'assoluta priorità.