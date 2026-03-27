Per giorni una giovane megattera ha lottato per la sopravvivenza a Timmendorfer Strand, una popolare località balneare tedesca sul Mar Baltico. I soccorritori hanno scavato, si sono immersi, hanno sperato, ma alla fine hanno fallito. Poi, durante la notte, è successo l'inatteso. Ecco com'è andata.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Una megattera si è arenata a Timmendorfer Strand, località balneare tedesca sul Mar Baltico, e ha dato il via a una vasta operazione di salvataggio.

Nonostante i grandi sforzi, questi tentativi di portare l'animale in mare aperto sono falliti.

Durante la notte, però, è successo il miracolo: la balena è riuscita a liberarsi da sola, anche se non è chiaro se riuscirà a sopravvivere. Mostra di più

Per cinque giorni, al largo delle coste del Mar Baltico, si è consumato un dramma che ha messo a dura prova anche gli esperti. Una giovane megattera si è arenata su un banco di sabbia e i soccorritori hanno lottato 24 ore su 24 per riuscire a salvarla. Ma, nonostante tutti i tentativi messi in campo, non ci sono riusciti. Ma c'è comunque il lieto fine.

Ecco quello che è successo negli scorsi giorni, tra colpi di scena, dubbi e una notte che sorprendentemente cambiato tutto.

Atto primo: il mare sbagliato

Lunedì una balena si incaglia nel Mar Baltico. KEYSTONE

Tutto inizia lunedì mattina. Una giovane megattera viene ritrovata nel Mar Baltico, un luogo in cui questi animali riescono a malapena a sopravvivere. E poco dopo si arena su un banco di sabbia, a pochi metri dalla costa di Timmendorfer Strand, una popolare località balneare tedesca.

La situazione è precaria. La balena è lunga circa 12-15 metri e pesa fino a 15 tonnellate. E giace in un punto in cui l'acqua è decisamente troppo bassa per permetterle di muoversi.

Gli esperti lanciano subito l'allarme. Il Mar Baltico diventa una trappola per l'animale. «Bisogna farle ritrovare la via per il mare aperto». Senza aiuto, le possibilità di sopravvivenza sono scarse.

Atto 2: inizia la lotta

Le squadre di soccorso stanno combattendo per la vita della balena già martedì mattina. KEYSTONE

Martedì iniziano i primi tentativi di salvataggio, ma falliscono. La sabbia è troppo dura, l'animale troppo pesante, le condizioni troppo difficili.

L'attrezzatura viene quindi potenziata. Gli escavatori entrano in azione, i sommozzatori entrano in acqua, le squadre di emergenza lavorano a turni. L'obiettivo è scavare un canale, una sorta di via di fuga artificiale verso acque più profonde.

Allo stesso tempo, gli esperti cercano di stabilire un contatto con l'animale. Uno di loro è il biologo marino tedesco Robert Marc Lehmann. Entra ripetutamente in acqua, parla con la balena e cerca di guidarla.

«La balena ora si fida di me», dice in seguito. «Vuole partecipare».

Atto 3: un barlume di speranza

Il biologo Robert Marc Lehmann lavora con l'animale. KEYSTONE

Giovedì l'umore cambia. La balena si muove chiaramente per la prima volta. Sbatte la pinna caudale e striscia lentamente in avanti.

Le scavatrici si avvicinano, centimetro dopo centimetro. I sommozzatori dirigono l'animale verso il canale. «Manca l'ultima spinta», dice un aiutante. «Mancano ancora dieci metri», aggiunge poi Lehmann.

La speranza cresce. I servizi di emergenza continuano a lavorare anche al buio, con i fari, nonostante i rischi crescenti. Centinaia di persone assistono agli eventi sulla spiaggia.

Poi, poco prima delle 21 di giovedì sera, la battuta d'arresto: l'operazione viene annullata. Troppo pericoloso, troppo buio. La decisione è difficile. «La balena si muove, vuole farlo», dice il sindaco di Timmendorfer Strand. «Domani riusciremo a fare un altro passo avanti».

Atto 4: la notte decisiva

La balena è scomparsa il venerdì mattina. KEYSTONE

Ma questo venerdì mattina si rivela diverso dal previsto. Quando i servizi di emergenza tornano sulla spiaggia, la balena è scomparsa.

Dove la sera prima giaceva un corpo di ben 15 tonnellate, solo l'acqua è ancora increspata. I droni si alzano, le barche perlustrano la zona. Nessuna traccia.

Lehmann capisce subito che l'animale ce l'ha fatta da solo. «15 tonnellate di peso sulla sabbia non vanno semplicemente alla deriva», dice. «Ha voluto farlo. Ha raccolto le sue forze». C'è un misto tra sollievo e incredulità.

Atto 5: libertà o è solo un rinvio?

Ma l'euforia non dura a lungo. «Al momento sono contento che sia riuscita a liberarsi, ma purtroppo la megattera è tutt'altro che salva», commenta Lehmann.

Perché la parte più difficile deve ancora venire. La balena deve trovare la via d'uscita dal Mar Baltico, attraverso un sistema di rotte marittime complesso e sconosciuto.

«Non sarà salvata finché non sarà tornata a casa nell'Atlantico», spiega l'esperto. «Ed è una strada molto, molto lunga».

Inoltre, l'animale è indebolito e non mangia da giorni. Dalla sua bocca pendeva una corda, forse parte di una rete.

Se riuscirà a tornare in mare aperto è ancora tutto da capire. Al momento pare che sia stata avvistata mentre si dirigeva verso l'oceano. La speranza continua dunque a vivere.