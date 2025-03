I residenti di Orbetello chiedono ai politici di intervenire contro la piaga degli insetti. Imago

Un'invasione di moscerini sta affliggendo la città toscana di Orbetello. Con una petizione, i residenti chiedono alle autorità di dichiarare lo stato di emergenza, anche perché avvertono che ci potrebbe essere un'ulteriore minaccia...

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te La città italiana di Orbetello non è solo popolare tra i turisti, ma a quanto pare anche tra gli insetti.

In una petizione, i residenti chiedono che venga dichiarato lo stato di emergenza a causa dell'invasione di moscerini.

La piaga è attribuita alla cattiva gestione della laguna, che l'anno scorso ha provocato una grande moria di pesci. Mostra di più

La città toscana di Orbetello è afflitta da una massiccia invasione di moscerini. I residenti soffrono così tanto della situazione che hanno lanciato una petizione per chiedere alle autorità la dichiarazione dello stato di emergenza.

«Non possiamo ormai più aprire le finestre. Siamo confinati in casa, come ai tempi del Covid. I nostri figli vanno a scuola e respirano aria piena di moscerini», scrivono i promotori della raccolta firme. Una vita normale sembra per il momento fuori discussione.

Ma non è tutto: secondo il testo, ci potrebbe essere un altro problema da affrontare: «Se i moscerini morti vengono mangiati dai ragni, si verificherà anche il fenomeno dei ragni di dimensioni abnormi. È ora che la Regione Toscana intervenga».

Il sindaco annuncia misure

L'infestazione non è solo un fastidio, ma il risultato di una gestione inefficace della laguna. I promotori della petizione affermano che è stato l'uomo a causare questo disastro naturale per «decisioni sbagliate e trascurate».

Un disastro naturale si è già verificato nella laguna di Orbetello la scorsa estate , quando migliaia di pesci galleggiavano morti nell'acqua.

La raccolta firme ha già raggiunto quasi quota 10'000 sottoscrizioni in pochi giorni, come riporta l'agenzia di stampa italiana «ANSA». Il sindaco della cittadina Andrea Casamenti ha già annunciato su Facebook «misure immediate» e «straordinarie».

Il Comune metterà a disposizione 300'000 euro per analizzare la densità delle larve nei sedimenti della laguna e per capire come si svilupperà il fenomeno nelle prossime settimane.

Orbetello si trova nel sud della Toscana. Grazie alla sua posizione su un promontorio, la città è estremamente popolare tra i turisti.