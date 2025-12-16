  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Dopo il delfino, avvistata anche una foca monaca nella Laguna di Venezia

SDA

16.12.2025 - 10:52

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
KEYSTONE

Dopo il delfino «Mimmo», o «Nane» come è stato ribattezzato, nella Laguna di Venezia ha fatto la sua comparsa anche un esemplare di foca monaca. Il video dell'avvistamento è stato pubblicato nel gruppo Facebook «Pesca in laguna e mare», al tramonto, nei pressi della Bocca di Porto del Lido.

Keystone-SDA

16.12.2025, 10:52

A riportarlo è «Il Gazzettino». Un esemplare simile era stato visto una decina di giorni fa davanti alla spiaggia di Ravenna.

Secondo Mauro Bon, esperto del Museo di Storia Naturale «Giancarlo Ligabue» di Venezia, «è probabile che quell'esemplare sia arrivato fino alle nostre acque per esplorare nuove zone, forse perché spinto dalla ricerca di cibo, visto che le nostre coste sono più ricche dei pesci dei quali si nutrono. Non è nemmeno escluso che arrivi dalle coste della Croazia dove sono presenti dei nuclei numerosi».

Altre segnalazioni, sempre Lido, ma anche nelle acque di Chioggia, sono avvenute tra il 2016 e il 2018.

«In tutto l'Adriatico negli ultimi anni – ha proseguito Bon – stiamo assistendo ad un leggero incremento della specie, nonostante permanga il rischio estinzione. Nel 2020, in Puglia, era stata accertata la presenza di un giovane esemplare, circostanza che fa pensare che in quell'area sia avvenuta la riproduzione».

Spettacolari immagini. Il delfino Mimmo incanta Venezia tra le barche del Canal Grande

Spettacolari immaginiIl delfino Mimmo incanta Venezia tra le barche del Canal Grande

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Magnus Midtbø sul Cervino senza esperienza, gli esperti: «Se lo imitano è un problema»
Ecco perché George Clooney vuole smettere con i baci sul set
Michelle Obama: «Dovevamo vederli quella sera». Il racconto shock sulla morte di Rob e Michele Reiner
La rottura tra Meghan Markle e il padre sembra definitiva, anche a causa di una donna...

Altre notizie

Regno Unito. La BBC sulla causa di Trump da 10 miliardi: «Ci difenderemo»

Regno UnitoLa BBC sulla causa di Trump da 10 miliardi: «Ci difenderemo»

Lieto evento. Allo Zoo di Zurigo a maggio è nato un koala, ma solo ora è uscito dal marsupio

Lieto eventoAllo Zoo di Zurigo a maggio è nato un koala, ma solo ora è uscito dal marsupio

Neuchâtel. La Tour du fantastique apre con una mostra di John Howe

NeuchâtelLa Tour du fantastique apre con una mostra di John Howe