Nell'estate del 2024, lo yacht «Bayesian» si è rovesciato vicino alla Sicilia. Nell'incidente persero la vita sette persone. IMAGO/ZUMA Press (Archivbild)

Il naufragio del superyacht «Bayesian» ha sconvolto l’opinione pubblica nel 2024. Ora la vedova del miliardario Mike Lynch rischia di perdere una battaglia legale da quasi un miliardo di euro.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Il naufragio del superyacht «Bayesian» nel 2024, in cui sono morti il miliardario Mike Lynch e sua figlia, ha sconvolto l’opinione pubblica.

Ora la vedova Angela Bacares deve affrontare una sentenza che impone al patrimonio del marito risarcimenti per circa un miliardo di euro a favore di Hewlett-Packard (HP).

Tra indennizzi e interessi, la cifra rischia di azzerare completamente l’eredità lasciata dal fondatore di Autonomy. Mostra di più

Angela Bacares, moglie del miliardario Mike Lynch, era finita al centro della cronaca nell'estate del 2024, quand'è stata colpita da un dramma personale di enorme portata.

È infatti sopravvissuta al naufragio del superyacht «Bayesian», affondato al largo della Sicilia durante una tempesta. Sette persone hanno perso la vita, tra cui il marito 59enne e la figlia 18enne.

Ora per la vedova si profila anche un fronte giudiziario. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico «Times», un tribunale di Londra ha condannato il patrimonio del defunto imprenditore al pagamento di circa un miliardo di euro di risarcimenti a favore del gruppo statunitense Hewlett-Packard (HP).

Ai risarcimenti si aggiungono gli interessi

Mike Lynch, spesso soprannominato «il Bill Gates inglese», aveva venduto nel 2011 la sua società software Autonomy a Hewlett-Packard per 11,7 miliardi di dollari.

L’operazione ha però dato origine a una lunga battaglia legale: HP lo ha accusato di aver gonfiato artificialmente il valore dell’azienda, avviando una causa nel 2015 che si è protratta per oltre un decennio.

Già nel luglio scorso il patrimonio di Lynch era stato condannato a versare 700 milioni di sterline (circa 830 milioni di euro). Poiché la vendita risale a ormai 15 anni fa, Hewlett-Packard ha inoltre chiesto il pagamento degli interessi.

Ora la cifra è ulteriormente lievitata: secondo il Times, ai circa 852 milioni si aggiungono altri 200 milioni di euro di interessi, portando il totale a circa un miliardo. Una somma che rischia di «azzerare» il patrimonio.

Il naufragio del «Bayesian»

L’incidente che ha coinvolto Bacares e Lynch ha catturato l’attenzione dei media per settimane nel 2024.

Secondo le prime ricostruzioni, l’imbarcazione sarebbe stata colpita nella notte da una tromba marina, si sarebbe rovesciata in pochi minuti e poi sarebbe affondata. Le cause esatte restano tuttavia da chiarire.

Un rapporto preliminare pubblicato nel maggio 2025 indica che raffiche di vento estreme avrebbero destabilizzato lo yacht.

Dopo il recupero dell’imbarcazione, avvenuto nel giugno 2025, sono state annunciate ulteriori indagini.