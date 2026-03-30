  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Oltre al danno, la beffa Dopo il naufragio del «Bayesian», la vedova di Mike Lynch rischia di perdere un miliardo

Carlotta Henggeler

30.3.2026

Nell'estate del 2024, lo yacht «Bayesian» si è rovesciato vicino alla Sicilia. Nell'incidente persero la vita sette persone.
Nell'estate del 2024, lo yacht «Bayesian» si è rovesciato vicino alla Sicilia. Nell'incidente persero la vita sette persone.
IMAGO/ZUMA Press (Archivbild)

Il naufragio del superyacht «Bayesian» ha sconvolto l’opinione pubblica nel 2024. Ora la vedova del miliardario Mike Lynch rischia di perdere una battaglia legale da quasi un miliardo di euro.

Carlotta Henggeler

30.03.2026, 20:16

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il naufragio del superyacht «Bayesian» nel 2024, in cui sono morti il miliardario Mike Lynch e sua figlia, ha sconvolto l’opinione pubblica.
  • Ora la vedova Angela Bacares deve affrontare una sentenza che impone al patrimonio del marito risarcimenti per circa un miliardo di euro a favore di Hewlett-Packard (HP).
  • Tra indennizzi e interessi, la cifra rischia di azzerare completamente l’eredità lasciata dal fondatore di Autonomy.
Mostra di più

Angela Bacares, moglie del miliardario Mike Lynch, era finita al centro della cronaca nell'estate del 2024, quand'è stata colpita da un dramma personale di enorme portata.

È infatti sopravvissuta al naufragio del superyacht «Bayesian», affondato al largo della Sicilia durante una tempesta. Sette persone hanno perso la vita, tra cui il marito 59enne e la figlia 18enne.

Il diario di bordo del «Bayesian». Ecco come il veliero «inaffondabile» è sparito in mare in 32 minuti

Il diario di bordo del «Bayesian»Ecco come il veliero «inaffondabile» è sparito in mare in 32 minuti

Ora per la vedova si profila anche un fronte giudiziario. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico «Times», un tribunale di Londra ha condannato il patrimonio del defunto imprenditore al pagamento di circa un miliardo di euro di risarcimenti a favore del gruppo statunitense Hewlett-Packard (HP).

Ai risarcimenti si aggiungono gli interessi

Mike Lynch, spesso soprannominato «il Bill Gates inglese», aveva venduto nel 2011 la sua società software Autonomy a Hewlett-Packard per 11,7 miliardi di dollari.

L’operazione ha però dato origine a una lunga battaglia legale: HP lo ha accusato di aver gonfiato artificialmente il valore dell’azienda, avviando una causa nel 2015 che si è protratta per oltre un decennio.

Già nel luglio scorso il patrimonio di Lynch era stato condannato a versare 700 milioni di sterline (circa 830 milioni di euro). Poiché la vendita risale a ormai 15 anni fa, Hewlett-Packard ha inoltre chiesto il pagamento degli interessi.

Ora la cifra è ulteriormente lievitata: secondo il Times, ai circa 852 milioni si aggiungono altri 200 milioni di euro di interessi, portando il totale a circa un miliardo. Una somma che rischia di «azzerare» il patrimonio.

Il naufragio del «Bayesian»

L’incidente che ha coinvolto Bacares e Lynch ha catturato l’attenzione dei media per settimane nel 2024.

Due settimane dopo il dramma. I sopravvissuti del «Bayesian»: «Siamo stati catapultati in mare» e confutano alcune ipotesi

Due settimane dopo il drammaI sopravvissuti del «Bayesian»: «Siamo stati catapultati in mare» e confutano alcune ipotesi

Secondo le prime ricostruzioni, l’imbarcazione sarebbe stata colpita nella notte da una tromba marina, si sarebbe rovesciata in pochi minuti e poi sarebbe affondata. Le cause esatte restano tuttavia da chiarire.

Un rapporto preliminare pubblicato nel maggio 2025 indica che raffiche di vento estreme avrebbero destabilizzato lo yacht.

Dopo il recupero dell’imbarcazione, avvenuto nel giugno 2025, sono state annunciate ulteriori indagini.

I più letti

Vince alla lotteria, ma gli dicono che il biglietto non vale nulla per incassare 1,5 milioni
Altro che droni: dalla Russia ecco i piccioni cyborg telecomandati
Vivere in Svizzera costa sempre di più: ecco quali spese aumentano e chi è più colpito
Attacco USA a Kharg: gli scenari della possibile risposta iraniana - Al Sisi a Trump: «Ci aiuti a fermare la guerra, solo lei può farlo»
Anziano perde la vita investito sulle strisce pedonali davanti alla stazione di Muralto

Il naufragio del «Bayesian»

Naufragio di Mike Lynch. Il comandante del Bayesian: «Ero certo che non sarebbe affondato»

Naufragio di Mike LynchIl comandante del Bayesian: «Ero certo che non sarebbe affondato»

Dieci mesi dopo. Il Bayesian riemerge: è stato sollevato dall'acqua

Dieci mesi dopoIl Bayesian riemerge: è stato sollevato dall'acqua

Nel recupero muore un sub. Mistero del Bayesian: la causa del naufragio mortale potrebbe essere «banale». Ecco quale

Nel recupero muore un subMistero del Bayesian: la causa del naufragio mortale potrebbe essere «banale». Ecco quale

Tragedia in mare. Spunta una nuova foto del Bayesian poco prima dell'affondamento: «I portelloni erano chiusi»

Tragedia in mareSpunta una nuova foto del Bayesian poco prima dell'affondamento: «I portelloni erano chiusi»

Per omicidio plurimo. Indagato il comandante del Bayesian, il veliero affondato nel palermitano

Per omicidio plurimoIndagato il comandante del Bayesian, il veliero affondato nel palermitano

Altre notizie

Alla Casa Bianca. Un bunker militare sotto la «ballroom» di Trump: «A prova di bombe e droni»

Alla Casa BiancaUn bunker militare sotto la «ballroom» di Trump: «A prova di bombe e droni»

Regno Unito. La BBC taglia l'unità TV che segue i grandi eventi dei Windsor

Regno UnitoLa BBC taglia l'unità TV che segue i grandi eventi dei Windsor

Nuovo studio. Scoperta una molecola chiave contro la degenerazione maculare

Nuovo studioScoperta una molecola chiave contro la degenerazione maculare