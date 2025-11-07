Dal 4 dicembre, China Eastern Airlines offrirà un nuovo collegamento da Shanghai via Auckland (Nuova Zelanda) a Buenos Aires (Argentina). Con una distanza di 19'681 chilometri, questo è il volo diretto più lungo del mondo, come riporta il portale specializzato «Aerotelegraph».
A differenza di un volo non-stop, un volo diretto non va necessariamente da A a B senza scalo. Sebbene un volo diretto possa mantenere lo stesso numero di volo, può comunque avere uno o più scali.
Ad esempio per il rifornimento di carburante o il cambio dell'equipaggio, senza che i passeggeri debbano sbarcare.
I voli diretti possono quindi essere molto più lunghi dei voli non-stop. Ad esempio, il volo Air China CA897/898 da Pechino a San Paolo via Madrid copre circa 17'584 chilometri.