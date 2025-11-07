  1. Clienti privati
Ecco quale Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli

Dominik Müller

7.11.2025

China Eastern Airlines vola ora da Shanghai a Buenos Aires via Auckland.
China Eastern Airlines vola ora da Shanghai a Buenos Aires via Auckland.
Keystone

Da dicembre la China Eastern Airlines offrirà il collegamento aereo diretto più lungo del mondo. A partire dalla metà del 2026 la compagnia aerea australiana Qantas potrebbe battere un altro record.

Dominik Müller

07.11.2025, 07:39

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dal 4 dicembre, China Eastern Airlines lancerà il collegamento aereo diretto più lungo del mondo da Shanghai a Buenos Aires via Auckland.
  • I voli diretti possono includere scali senza che i passeggeri debbano sbarcare, il che li distingue dai voli non-stop.
  • Qantas sta progettando voli non-stop da Sydney a Londra o New York con una durata di viaggio fino a 22 ore a partire dal 2026.
Mostra di più

Dal 4 dicembre, China Eastern Airlines offrirà un nuovo collegamento da Shanghai via Auckland (Nuova Zelanda) a Buenos Aires (Argentina). Con una distanza di 19'681 chilometri, questo è il volo diretto più lungo del mondo, come riporta il portale specializzato «Aerotelegraph».

A differenza di un volo non-stop, un volo diretto non va necessariamente da A a B senza scalo. Sebbene un volo diretto possa mantenere lo stesso numero di volo, può comunque avere uno o più scali.

Ad esempio per il rifornimento di carburante o il cambio dell'equipaggio, senza che i passeggeri debbano sbarcare.

I voli diretti possono quindi essere molto più lunghi dei voli non-stop. Ad esempio, il volo Air China CA897/898 da Pechino a San Paolo via Madrid copre circa 17'584 chilometri.

Mezzo mondo senza cambi. China Eastern Airlines offrirà il volo diretto più lungo al mondo, ecco quanto durerà

Mezzo mondo senza cambiChina Eastern Airlines offrirà il volo diretto più lungo al mondo, ecco quanto durerà

In programma il nuovo volo non-stop più lungo

Il volo non-stop più lungo del mondo collega attualmente Singapore a New York. L'Airbus A350-900ULR di Singapore Airlines impiega tra le 18 e le 19 ore per coprire i 15'349 chilometri.

Poco meno di un anno fa, la compagnia aerea australiana Qantas ha annunciato l'intenzione di offrire un collegamento non-stop da Sydney a Londra o New York a partire dalla metà del 2026.

I voli dovrebbero durare 22 ore, diventando così i più lunghi voli non-stop del mondo.

