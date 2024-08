Le tempeste hanno causato molti danni a Maiorca. Immagine: IMAGO/ThomasReiner.pro

Delle tempeste si sono abbattute da ieri, mercoledì, su Maiorca, provocando il caos sull'isola. Le forti piogge e il vento stanno causando inondazioni e caduta di alberi, nonché una grande limitazione del traffico aereo. Anche alcuni passeggeri provenienti dalla Svizzera sono rimasti bloccati.

Un sistema di bassa pressione ha portato da ieri, mercoledì, a Maiorca e in altre regioni del Mediterraneo spagnolo forti temporali, grandine, piogge e vento. La situazione è tesa anche oggi, giovedì: soprattutto nel nord-est dell'isola è tutto bloccato.

Stando al «Mallorca Zeitung», i vigili del fuoco sono stati ripetutamente chiamati per rimuovere gli alberi caduti sulle strade o pompare l'acqua fuori dalle cantine allagate.

Nella parte orientale del Paese, in mattinata sono stati misurati 58 litri di pioggia per metro quadro. Le strade erano completamente allagate, quindi le autorità hanno dichiarato il massimo livello di allerta, quello rosso.

Fins a 58 litres a Manacor avui dematí, amb les primeres acumulacions d'aigua. 📷 Imatges: Joan Nadal pic.twitter.com/XYERAfa1gk — El temps IB3 (@TempsIB3) August 15, 2024

Anche il traffico aereo è stato particolarmente colpito dal maltempo: più di 50 voli sono stati posticipati o cancellati. I viaggiatori devono quindi sopportare lunghi tempi di attesa in aeroporto.

Alcuni turisti stanno cercando di far passare il tempo piazzando in zona le tende da spiaggia che avevano con sé, nella speranza di riposare e passare il tempo in modo più confortevole, come riporta il «Majorca Daily Bulletin».

A Port de Sóller, la polizia ha dovuto salvare dieci persone dalle loro case perché l'acqua era già profonda fino al ginocchio nell'appartamento e la porta non poteva più essere aperta. Immagine: Guardia Civil/Europapress/dpa

Problemi anche per i viaggiatori svizzeri

Dal canto suo, «20 Minuten» ha appreso e informato più dettagliatamente in merito alle condizioni caotiche all'aeroporto di Palma di Maiorca.

Un volo programmato per Zurigo e che doveva partire alle 14.10 probabilmente non potrà decollare fino a tarda sera. Alcuni passeggeri diretti a Maiorca, invece, sono rimasti bloccati sull'aereo allo scalo di Basilea per ben sei ore.

Da considerare che è raro che a Maiorca venga dichiarato un livello di allerta rosso, anche se la meteo è solita cambiare a partire da metà agosto. È infatti in questo periodo che sull'isola termina il costante clima estivo e il sole si alterna, durante le giornate, a temporali talvolta intensi.