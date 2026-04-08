Una frana di enormi proporzioni divide l'Italia in due, ecco il video

Un'enorme frana divide l'Italia in due 08.04.2026

Una grossa frana caduta a Petacciato, in Molise, ha bloccato i principali collegamenti di trasporto sulla costa adriatica italiana. Autostrade e linee ferroviarie sono interrotte e gli ingorghi si estendono fino a 13 chilometri. E una soluzione rapida, secondo le autorità, è praticamente impossibile.

DPA, Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Una grossa frana caduta a Petacciato, in Molise, ha di fatto bloccato l'autostrada A14 e la linea ferroviaria adriatica tra Vasto e Termoli, causando ingorghi fino a 13 chilometri.

Lo scoscendimento è stato innescato da precipitazioni estreme, pari a oltre 200 millimetri. Ma il pendio vicino a Petacciato è considerato instabile da oltre un secolo.

Secondo la Protezione Civile italiana, una soluzione rapida è praticamente impossibile e i lavori richiederanno probabilmente settimane o mesi. Mostra di più

Un'enorme frana ha colpito il centro Italia in un punto molto critico: è infatti caduta a Petacciato, in Molise, una zona considerata instabile da oltre un secolo. Si estende per diversi chilometri e interessa quindi uno dei più importanti collegamenti nord-sud del Paese.

Lo scoscendimento ha provocato la chiusura, in via precauzionale, di un tratto dell'autostrada A14 compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e della linea ferroviaria Bari-Pescara tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Chiuso anche un tratto della Statale 16 Adriatica.

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha detto in poche parole che l'evento «ha di fatto spaccato l'Italia in due». Si tratta di una delle più grandi frane di questo tipo in Europa e interessa un'area di diversi chilometri quadrati.

Il ripristino della situazione richiederà settimane, se non mesi

Un ripristino rapido della situazione è al momento fuori discussione. «Se pensiamo che sarà possibile in 5-7 giorni, ci sbagliamo completamente», ha dichiarato a «Italia Oggi» Fabio Ciciliano, capo della Protezione civile.

Finché il pendio continuerà a muoversi, infatti, i lavori non saranno possibili.

Gli esperti stanno ora valutando la stabilità del pendio. Sono previste misure di drenaggio dell'acqua per stabilizzare il sottosuolo, lavori che in realtà erano già stati programmati, ma che non hanno potuto essere eseguiti prima che la frana si riattivasse.

Frana innescata da precipitazioni estreme

La frana è stata innescata da intense precipitazioni con oltre 200 millimetri di pioggia in pochi giorni. Il versante nei pressi di Petacciato è comunque da tempo considerato instabile: «Rai News» ricorda infatti che tra il 1906 e il 2015 vi sono state registrate almeno 15 frane.

La situazione è aggravata dal fatto che anche la vicina strada statale 16 è chiusa da alcuni giorni a causa del crollo di un ponte, dopo il maltempo che ha colpito la zona di recente. Ne conseguono ingorghi chilometrici.

Inoltre scuole e l'università della provincia di Campobasso per il momento restano chiuse.