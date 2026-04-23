Il giornalista della SRF Pascal Schmitz non apparirà più davanti alla telecamera. SRF

Il giornalista Pascal Schmitz, ossia colui che ha fatto emergere il caso sui falsi certificati Covid di Fischer, non presenterà più, almeno per il momento, il programma d'informazione della SRF «Schweiz aktuell». Il problema non è lo scoop, ma dei post razzisti pubblicati in passato su Facebook.

Hai fretta? blue News riassume per te Il giornalista Pascal Schmitz non presenterà più, almeno per il momento, il programma d'informazione della SRF «Schweiz aktuell».

Schmitz è colui che ha fatto emergere il caso sui falsi certificati Covid di Fischer.

Ma il problema non è lo scoop, ma dei post razzisti e offensivi pubblicati in passato su Facebook,

Schmitz si è già dimesso da annunciatore allo stadio dei Rapperswil-Jona Lakers. Mostra di più

Il giornalista Pascal Schmitz non presenterà più, almeno per il momento, il programma d'informazione della SRF «Schweiz aktuell», che va in onda dal lunedì al venerdì alle 19. Lo riporta il «Blick».

Ricordiamo che era stato lo stesso Schmitz a fare emergere il cosiddetto «caso Fischer», durante il TG «10 vor 10» dello scorso mercoledì, durante il quale ha spiegato che era stato proprio l'ormai ex allenatore della Nazionale svizzera di hockey a informarlo del falso certificato Covid, durante una pausa pranzo mentre stava girando un servizio di lui.

«L'intento del servizio - aveva spiegato - era quello di contestualizzare e presentare in modo trasparente una questione rilevante sulla base di una ricerca giornalistica».

E aveva aggiunto: «In questo caso, a causa del notevole interesse pubblico e delle intense discussioni, abbiamo deciso di rendere nota la nostra metodologia e il contesto».

Alla base della decisione dei post razzisti, sessisti e offensivi

Ma non è stato chiaramente questo il motivo che ha portato l'emittente pubblica svizzero-tedesca a prendere la decisione sull'estromissione dalla trasmissione.

Alla base della scelta drastica ci sono invece dei post razzisti, sessisti e offensivi che il giornalista aveva pubblicato sul suo profilo Facebook ben 15 fa anni e resi noti ieri dalla «Weltwoche».

La SRF ha quindi voluto prendere le distanze dalle sue dichiarazioni e, su richiesta del «Blick», ha appunto fatto sapere che, almeno per il momento, Schmitz non apparirà più davanti alle telecamere.

«Alcun reato durante la permanenza alla SRF»

«La SRF è in stretto contatto con Pascal Schmitz e sta analizzando i fatti del caso e le attuali accuse. Per motivi di diritto del personale, la SRF non fornisce ulteriori dettagli», ha dichiarato il portavoce Roger Muntwyler, aggiungendo che comunque il giornalista non ha commesso alcun reato durante la sua permanenza alla SRF.

Schmitz si è anche dimesso dal ruolo di annunciatore allo stadio per i Rapperswil-Jona Lakers, carica che ricopriva da 14 anni, e ha chiesto perdono: «Vorrei scusarmi sinceramente con tutte le persone che si sono sentite offese da me in quei post», che ha poi deciso di cancellare.