Il corpo ritrovato si è rivelato di una bambola gonfiabile (immagine simbolica). Keystone

Durante una passeggiata serale, un uomo ha scoperto un presunto cadavere avvolto in una plastica blu. Dopo ore di indagini, la polizia ha rivelato che si trattava di una bambola gonfiabile.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te A Rostock, in Germania, un uomo ha trovato un corpo sospetto in una busta blu mentre portava a spasso il cane, facendo scattare un’importante operazione di polizia.

Le autorità hanno trattato il caso come un possibile omicidio, impiegando droni, scientifica e scanner 3D per analizzare la scena.

Dopo cinque ore, si è scoperto che il presunto cadavere era una bambola gonfiabile bruciata e infilata in una busta Ikea, probabilmente per uno scherzo. Mostra di più

Un uomo, mentre portava a spasso il suo cane, ha fatto una scoperta inquietante: un corpo avvolto in una grande busta di plastica blu. L'incidente, come rivelato dai media tedeschi fra cui il «Bild», è avvenuto intorno alle otto di sera di sabato 29 marzo nella città tedesca di Rockstock.

Le autorità sono state immediatamente allertate e la polizia è intervenuta con un ampio dispiegamento di forze, inclusa la squadra omicidi, la scientifica, droni e uno scanner 3D, strumenti solitamente impiegati in casi di crimini gravi.

L'area è stata transennata, le prove sono state documentate fotograficamente e i «resti» sono stati misurati, fino a quando qualcuno non ha toccato il corpo.

Poi, la scoperta...

Solo intorno a mezzanotte, cinque ore dopo l'inizio delle indagini, un agente ha finalmente scoperto la verità.

Si è capito che la «vittima» era in realtà una bambola gonfiabile, bruciata in più punti e inserita in una grande busta blu dell'Ikea, poi abbandonata in un luogo pubblico.

La difficoltà iniziale nel riconoscere che si trattava di un sex toy ha portato a ipotizzare che fosse uno scherzo, con l'intento di ingannare chiunque l'avesse trovata.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.