Tre incidenti ferroviari in appena tre giorni hanno scosso la Spagna, scatenando polemiche sulla sicurezza della rete e la rivolta dei macchinisti, che hanno proclamato tre giorni di sciopero dall'8 all'11 febbraio. Mentre dall'indagine sulla sciagura di Adamuz (Andalusia, sud del paese), dove un treno ad alta velocità Iryo deragliato ha colpito un convoglio Avia, causando almeno 43 morti accertati, emergono nuovi inquietanti elementi.

«Abbiamo riscontrato incisioni di circa un millimetro dei primi vagoni dell'Iryo e segni analoghi anche su altri due o tre treni transitati prima sullo stesso tratto», ha rivelato oggi il ministro dei trasporti, Oscar Puente, spiegando che restano da chiarire le cause: «Se c'era qualcosa sui binari o la stessa ferrovia stava iniziando a rompersi». Le abrasioni confermerebbero la tesi di un cedimento dei binari ad Adamuz, al chilometro 318 della linea di alta velocità Madrid-Siviglia (Andalusia).

Un dettaglio nuovo emerge dal ritrovamento, da parte del corpo di gendarmeria Guardia Civil, di un carrello immerso parzialmente in un ruscello a circa 270 metri dalla linea ferroviaria, vicino al punto dell'incidente. La società Adif, che amministra le ferrovie in Spagna, lo ha confermato, senza però precisare quando fosse stato localizzato.

Mentre la Commissione di indagine sugli incidenti ferroviari (Ciaf), ha richiesto i registri della circolazione dei treni ad Adamuz nei due giorni precedenti, per verificare eventuali anomalie.

Tuttavia il direttore del settore traffico di Adif, Angel Garcia de la Bandera, ha assicurato che «a priori non è stato riscontrato alcun guasto» sulla linea Madrid-Siviglia che evidenzi una relazione con l'incidente», insistendo sull'investimento di 700 milioni di euro (649 milioni di franchi) per i lavori di ammodernamento della rete terminati nel maggio 2025.

Due altri incidenti ferroviari in Catalogna

Martedì sera però un nuovo dramma ha colpito la Catalogna: a Gelida, un treno regionale della linea R4 dei pendolari è deragliato per il crollo di un muro di contenimento, probabilmente dovuto alle intense piogge sulla regione.

Il macchinista – di 27 anni, un praticante, in cabina con altri tre giovani in formazione al momento dell'incidente – è deceduto. Mentre altri 37 passeggeri sono rimasti feriti, di cui cinque in gravi condizioni.

Un terzo incidente, sempre ieri sera in Catalogna, ha coinvolto un convoglio regionale tra Blanes e Maçanet, senza conseguenze sui passeggeri, ma ha portato alla sospensione temporanea del traffico su tutta la rete delle Rodalíes de Catalunya (il complesso delle linee del servizio ferroviario suburbano dell'area metropolitana di Barcellona), che serve una media giornaliera di 400'000 utenti, creando nuovi disagi e caos nei trasporti, dopo l'interruzione della linea ad alta velocità fra la capitale e Siviglia.

I macchinisti spagnoli sul piede di guerra

I sindacati dei macchinisti denunciano «il deterioramento del servizio ferroviario, che mette a rischio vite umane». E chiedono garanzie di sicurezza, revisione integrale delle linee, fine dell'esternalizzazione della manutenzione e limitazioni di velocità nei tratti a rischio, fino al completamento dei controlli.

Adif ha prima revocato e poi confermato il limite temporaneo di 160 km/h sulla linea ad alta velocità Madrid-Barcellona, esteso anche a un tratto di quella Madrid-Valencia, dopo le segnalazioni di anomalie e criticità dei macchinisti.

Ma con la protesta cresce anche la pressione politica: l'opposizione critica il governo per la mancata attuazione delle direttive europee sulla sicurezza ferroviaria.

Il partito ultraconservatore Vox – l'unica forza politica che non ha aderito al lutto nazionale di tre giorni per le vittime della sciagura in Andalusia – accusa il premier Pedro Sanchez di essere il responsabile.

Il ministro dei trasporti ha invitato alla cautela: «Non si farà nessuna speculazione: parlare delle cause prima delle conclusioni tecniche è azzardato e poco rispettoso delle vittime e delle famiglie».

Una cerimonia di Stato in loro memoria è stata fissata il 31 gennaio a Huelva (Andalusia), con la partecipazione del premier e del governatore andaluso Juanma Moreno.