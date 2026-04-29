Doppia luna piena a maggio: ecco quando vederla e perché potrebbe influenzare il sonno

Il mese di maggio 2026 sarà caratterizzato da un'insolita coincidenza fra il calendario civile e il ciclo lunare.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Nel maggio 2026 si verificherà un raro fenomeno con due lune piene, il 1° e il 31 del mese.
- Entrambe saranno «microlune», quindi leggermente più piccole e meno luminose perché più distanti dalla Terra.
- Secondo la scienza, non esistono prove di effetti particolari della luna piena sulla vita quotidiana, anche se alcune ricerche suggeriscono un possibile lieve impatto sul sonno.
Due lune piene si susseguiranno a poche settimane di distanza. La prima è attesa il 1° maggio alle 19:23, la seconda il 31 maggio alle 10:45.
Un fenomeno relativamente raro che sta già attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.
Un ciclo lunare più breve dei nostri mesi
Nessun mistero. Questa «doppia luna piena» si spiega semplicemente con lo scarto tra il nostro calendario e il ritmo naturale della Luna.
Ci vogliono circa 29 giorni e mezzo per passare da un plenilunio al successivo. Questo ciclo, chiamato mese sinodico, non coincide con i mesi del calendario civile, che durano tra 28 e 31 giorni.
E quando una luna piena cade proprio nei primi giorni del mese, una seconda può comparire prima della fine.
È esattamente quanto succederà a maggio.
Due «microlune» da osservare
I due pleniluni di maggio 2026 presentano anche un’altra particolarità: saranno entrambi delle «microlune».
In casi di questo tipo, il satellite naturale della Terra si trova lontano da essa, e appare quindi leggermente più piccolo e meno luminoso.
IPer la precisione, il 1° maggio, la Luna si troverà a 400’201 chilometri dal nostro pianeta, nel segno dello Scorpione. Il 31 sarà invece a 405’857 chilometri, nella costellazione del Sagittario.
«Luna dei Fiori» e «Luna blu»
La prima luna piena viene tradizionalmente chiamata «luna dei Fiori», un riferimento alla primavera e alla fioritura stagionale.
La seconda porta invece il nome più enigmatico di «Luna blu».
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il satellite della Terra non assumerà alcuna colorazione particolare.
«Luna blu» è semplicemente il termine usato per indicare un secondo plenilunio nello stesso mese, uno scenario poco frequente.
Nessun effetto, ma grande fascino
Questo doppio spettacolo celeste non provoca effetti particolari sulla Terra, ma continua ad affascinare.
Forum, social network e appassionati di astronomia si stanno già mobilitando attorno a queste due date.
Dopo maggio, il calendario lunare tornerà a un ritmo più consueto.
Ma queste due lune piene potrebbero lasciare qualche ricordo luminoso e forse anche qualche notte leggermente più corta del solito...
La luna piena può davvero disturbare il sonno?
Sul piano scientifico, l’influenza della Luna sull’essere umano resta oggetto di dibattito.
Uno studio della Cleveland Clinic ricorda che non esistono prove chiare di un legame con nascite, criminalità o ospedalizzazioni, nonostante le credenze popolari.
Alcune ricerche suggeriscono però un possibile impatto sul sonno. Durante la luna piena si tenderebbe a dormire un po’ meno, soprattutto a causa della maggiore luminosità.
Gli studiosi sottolineano inoltre un fattore spesso trascurato: il cervello. Se siamo convinti che la Luna possa influenzarci, potremmo adattare inconsciamente il nostro comportamento.
Un effetto psicologico che, da solo, potrebbe spiegare molte delle sensazioni attribuite al plenilunio.