In arrivo la Superluna più grande dell'anno: ecco quando e dove si può ammirare al meglio

La più grande superluna dell'anno si potrà ammirare il 5 novembre (immagine d'archivio) Artem Priakhin/SOPA Images/ZUMA Press Wire/dpa

La luna piena più grande dell'anno è in arrivo: stasera, 5 novembre, la Superluna potrà essere ammirata anche in Svizzera. Quando e dove è meglio vederla? Ecco tutte le informazioni utili per non perdersi questo evento eccezionale.

Hai fretta? blue News riassume per te Stasera, 5 novembre, si potrà ammirare la luna piena più grande dell'anno, la cosiddetta «luna del castoro».

Il satellite naturale si trova a soli 357'000 chilometri di distanza dalla Terra, il che lo fa apparire particolarmente grande e luminoso.

In Svizzera, la «superluna» si può gustare al meglio se situati lontani dalle città, quindi in campagna o in montagna.

Le previsioni meteo fanno sperare in una buona visibilità.

Stasera 5 novembre, quando la luna sorgerà, apparirà in un modo molto particolare.

Non solo si potrà ammirare in questo giorno e nella notte successiva, ma questa terza cosiddetta «Superluna» è anche la più grande dell'anno.

Qual è il posto migliore per vederla e quando? Ecco le informazioni più importanti sullo spettacolo del cielo che ci attende.

Perché si chiama «Superluna»?

Una «Superluna» è una luna piena particolarmente vicina alla Terra: questa volta si trova a circa 357'000 chilometri di distanza, cioè circa 30'000 più vicina della media. Questo fa sì che appaia straordinariamente grande e luminosa.

All'occhio umano può apparire fino al 14% più grande e al 30% più luminosa di una normale luna piena. Oggi, 5 novembre, la cosiddetta «luna del castoro» è anche la più grande «Superluna» dell'anno.

Quando è più visibile la «Superluna»?

Il momento esatto della luna piena è oggi, mercoledì 5 novembre, alle 14.19 (CET). Tuttavia, non si alzerà sopra l'orizzonte fino a poco dopo il tramonto, intorno alle 17.00.

Il momento più impressionante per l'occhio sarà intorno alle 23.15, quando sarà alta sopra l'orizzonte e alla sua minima distanza dalla Terra (esattamente 356'834 chilometri). Tuttavia all'occhio umano apparirà quasi altrettanto piena e luminosa anche la sera prima e quella successiva.

Qual è il posto migliore per vedere la «Superluna»?

Per godere appieno dell'effetto della «Superluna» è consigliabile recarsi in luoghi lontani dalle città e con il minor inquinamento luminoso possibile.

Più si è lontani dalle luci della città, più la «Superluna» appare impressionante. Il Parco Naturale di Gantrisch (BE) è uno dei punti di osservazione più belli della Svizzera.

Il primo «Dark Sky Park» certificato del Paese è ideale per l'osservazione notturna del cielo. A condizione che il tempo sia favorevole...

Ci sarà la meteo giusta per la «Superluna»?

Ci sono buone notizie per gli osservatori della «Superluna»: le previsioni del tempo per mercoledì sono promettenti. Secondo MeteoSvizzera, nel corso della giornata sono previsti passaggi di nubi più dense, ma per il resto dovrebbe essere prevalentemente soleggiato.

Per la notte, questo significa una visione chiara della «Superluna» in molti luoghi!

Come si verifica una «Superluna»?

Poiché la luna orbita intorno alla Terra con un percorso ellittico e non con un cerchio perfetto, a volte è più vicina e a volte più lontana. Una «Superluna» si verifica quando la luna piena coincide con il punto più vicino alla Terra di questa orbita, il cosiddetto perigeo.

Questa costellazione si verifica solo poche volte all'anno, di solito da due a quattro «Superluna» all'anno. Nel 2025 ci saranno tre «Superluna», a cui ne seguirà un'altra.

Quando sarà la prossima «Superluna»?

Chi si è perde la «Superluna» di novembre avrà un'ultima opportunità quest'anno: venerdì 5 dicembre sarà di nuovo relativamente vicina alla Terra, anche se a una distanza di 357'219 chilometri, non così vicina come stasera.

Si tratta della terza e ultima «Superluna» del 2025 ed è nota anche come «luna fredda» o «luna di Yule», dal nome della festa pagana del raccolto di Yule.

La precedente luna piena si è verificata il 7 ottobre ed è stata chiamata «Luna del cacciatore» o «Luna del raccolto», dal nome del periodo di raccolto tardivo e della tradizionale stagione di caccia in questa fase dell'anno.

Che cos'è la «Luna del castoro»?

La luna piena di novembre è tradizionalmente nota come «luna del castoro». In passato, questa era la fase in cui i cacciatori catturavano i castori per utilizzare la loro calda pelliccia per l'inverno.

Anche gli animali stessi sono particolarmente attivi alla fine dell'autunno: costruiscono dighe, raccolgono provviste e si preparano per la stagione fredda, un simbolo di preparazione e sopravvivenza.

Qual è l'effetto astrologico della «Superluna»?

La luna piena «ha naturalmente un effetto particolarmente "magico" quando appare così grande», spiega l'astrologa Monica Kissling. Questo può avere un effetto soggettivo, «dando la sensazione che sia particolarmente intensa».

Ma: «La vicinanza alla Terra non ha alcuna influenza sull'interpretazione astrologica».

Le persone più colpite personalmente da una luna piena sono «sempre quelle che hanno costellazioni importanti nel loro oroscopo personale nella posizione della luna piena».

Questa volta, con una luna piena in Toro, si tratta dei nati all'incirca al centro dei segni zodiacali Toro/Scorpione, dice Kissling.