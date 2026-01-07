Dramma a Crans-Montana, crescono le critiche all'inchiesta: «Un veleno per le vittime»

Targhe con le bandiere della Svizzera, della Romania, dell'Italia, del Portogallo, del Belgio, della Francia e della Turchia sono state collocate insieme a fiori e candele in omaggio alle vittime dell'incendio. Keystone

Dopo l'incendio mortale al bar «Le Constellation» di Crans-Montana, l'approccio della Procura vallesana è sempre più sotto esame. L'autorità difende la strategia adottata finora e respinge le critiche degli avvocati delle vittime.

Sven Ziegler, Agence France-Presse Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te La Procura del Vallese si attiene al suo attuale approccio nel caso di Crans-Montana.

Le critiche degli avvocati delle vittime riguardano principalmente lo svolgimento delle indagini e la comunicazione tempestiva.

L'autorità sottolinea che tutte le decisioni vengono costantemente riviste e che l'indagine procede a pieno ritmo. Mostra di più

A distanza di diversi giorni dall'incendio nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana, che ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 116, il dibattito pubblico si sta concentrando non solo sulle cause del disastro, ma anche sull'operato delle autorità investigative.

In particolare, i rappresentanti delle vittime criticano la Procura del Vallese.

In un'intervista all'agenzia di stampa «AFP», l'avvocato Sébastien Fanti ha spiegato che è stato rischioso lasciare in libertà i gestori del bar. «Immaginate se queste persone lasciassero la Svizzera. Le vittime non avrebbero più la possibilità di avere il processo che meritano», ha detto.

Romain Jordan si spinge oltre. Ha dichiarato alla «RTS» di essere scioccato dal fatto che gli avvocati delle vittime siano stati esclusi dagli interrogatori della polizia. Il Procuratore generale ha giustificato questa scelta con l'obiettivo di accelerare i procedimenti e di evitare fughe di notizie, visto l'alto livello di attenzione dei media.

L'avvocato ginevrino parla di «un numero allarmante di omissioni» e chiede che anche il comune di Crans-Montana venga formalmente messo sotto inchiesta penale. Avrebbe inoltre voluto che venissero effettuate delle perquisizioni presso il Comune.

La procuratrice generale Béatrice Pilloud respinge queste critiche. Le decisioni vengono «costantemente riviste e adattate alle nuove scoperte», ha dichiarato ai media. Al momento non ci sono indicazioni che le indagini siano ritardate o incomplete.

Anche gli osservatori neutrali criticano

«La situazione viene costantemente rivalutata», ha spiegato la donna. Non si possono escludere ulteriori misure coercitive se la situazione dovesse cambiare.

Tuttavia, non solo gli avvocati delle vittime ma anche gli osservatori neutrali criticano l'operato della Procura. Alain Macaluso, direttore del Centro di diritto penale dell'Università di Losanna, ha dichiarato alla «RTS» di condividere molti dei dubbi espressi.

Il fatto che le parti siano state escluse dagli interrogatori «non è compatibile con il Codice di procedura penale». Macaluso ipotizza che questi colloqui «dovranno essere completamente rifatti», il che potrebbe ritardare notevolmente il procedimento.

L'ufficio del pubblico ministero controbatte: sono necessari requisiti legali specifici per le misure coercitive nei procedimenti penali. Le aspettative emotive o dell'opinione pubblica non dovrebbero giocare un ruolo in questo caso.

Il professore mette in guardia dai procedimenti complicati

La pressione sulle autorità giudiziarie sta crescendo anche dal punto di vista legale. In un'intervista rilasciata a blue News, l'avvocato Rolf P. Steinegger, specializzato in casi di gravi danni, avverte che un procedimento penale formalmente corretto ma condotto in modo troppo restrittivo alla fine non rende giustizia né alle vittime né allo Stato di diritto.

Nei casi con molte parti lese, non sono necessarie solo le indagini penali, ma anche una strategia complessiva che salvaguardi i diritti procedurali e crei fiducia. «Se le vittime hanno la sensazione di essere escluse dai passaggi chiave, questo è un veleno per l'accettazione del procedimento», afferma Steinegger.

La coppia di operatori è attualmente accusata di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. L'attenzione è ancora rivolta alle cause dell'incendio, alle possibili carenze di sicurezza e alle modifiche apportate al ristorante.

Secondo i risultati attuali, gli inquirenti ritengono che l'incendio possa essere stato provocato da candele scintillanti sulle bottiglie e dai pannelli acustici posati sul soffitto. Le indagini sui materiali sono in corso. In assenza di riscontri definitivi, vale la presunzione di innocenza.