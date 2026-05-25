Sub italiani morti alle Maldive, emergono dubbi sulla sicurezza dell'immersione nella grotta

Un subacqueo finlandese, a sinistra, prima di entrare in acqua per il recupero dei corpi di due dei quattro italiani morti nelle profondità di una grotta sottomarina in un atollo all'inizio di questo mese, sull'isola di Alimathaa, nell'atollo di Vaavu, alle Maldive. KEYSTONE

Cinque subacquei italiani hanno perso la vita in una grotta sommersa. Al momento le indagini si stanno concentrando sull'assenza di una linea guida e sulle condizioni di visibilità al momento dell'incidente.

Hai fretta? blue News riassume per te Cinque subacquei italiani sono rimasti vittime di una tragedia nell'atollo di Vaavu alle Maldive.

Oltre a riportare a galla i corpi dei sub italiani, i soccorritori finlandesi hanno recuperato le attrezzature del gruppo: GoPro, computer subacquei, torce e bombole.

Gli investigatori contano di chiarire la dinamica dei fatti analizzando i filmati e i dati registrati durante l'immersione.

L'inchiesta dovrà chiarire la presenza o l'assenza di una sagola guida, un filo di Arianna che permette di mantenere un collegamento costante con l'uscita della cavità.

La tragedia ha ora spinto il governo maldiviano ad annunciare l'intenzione di introdurre una legge specifica per le immersioni tecniche. La normativa si chiamerà «Tech-Wreck». Mostra di più

Cinque subacquei italiani sono rimasti vittime di una tragedia nell'atollo di Vaavu alle Maldive.

L'incidente è risultato il più grave mai registrato nell'arcipelago. Le autorità maldiviane hanno aperto un'inchiesta e mantengono il massimo riserbo sui dettagli delle indagini.

I soccorritori finlandesi hanno recuperato le attrezzature del gruppo. Tra questi dispositivi figurano GoPro, computer subacquei, torce e bombole. Gli investigatori contano di chiarire la dinamica dei fatti analizzando i filmati e i dati registrati durante l'immersione.

L'ipotesi del disorientamento nel tunnel

Uno degli elementi centrali dell'inchiesta, come riporta «Il Fatto Quotidiano» riguarda la presenza o l'assenza di una sagola guida.

Nelle immersioni in grotta questo strumento viene considerato essenziale per la sicurezza. La linea guida permette di mantenere un collegamento costante con l'uscita della cavità.

Secondo fonti vicine alle indagini il gruppo potrebbe non aver avuto con sé questa attrezzatura. Non esistono ancora conferme ufficiali ma il tema è diventato centrale tra gli esperti.

Un'altra ipotesi riguarda l'uso di una torcia come punto di riferimento. Alcuni subacquei lasciano una luce all'ingresso del tunnel per orientarsi durante il ritorno. La sabbia sollevata dalle pinne può però azzerare la visibilità all'interno della grotta.

«Molti fanno così quando non hanno una sagola guida» ha raccontato un istruttore locale. «Lasciano una torcia all'ingresso del passaggio per orientarsi al ritorno. Ma se l'acqua si riempie di sospensione, quella luce può sparire».

Gli investigatori stanno verificando se il disorientamento nel tunnel sia stato il fattore determinante.

Le caratteristiche della grotta

La cavità sommersa dell'atollo Vaavu non era sconosciuta ai subacquei locali. Vari istruttori hanno raccontato di immersioni effettuate nella prima camera della grotta negli anni precedenti.

Non esistono però mappe ufficiali della cavità. Mancano inoltre percorsi fissati con linee guida permanenti.

Il punto più critico risulta il corridoio che collega le due camere della grotta. Il tunnel presenta un dosso interno che può nascondere la visuale dell'uscita. I sub più esperti spiegano che questa conformazione rende difficile ritrovare il passaggio corretto durante il ritorno.

Il team finlandese ha lasciato le Maldive con un appello a mappare la grotta.

«Quando entri in una grotta non sai mai se riuscirai a uscirne» ha dichiarato una guida subacquea del porto di Malé.

«Senza una linea guida basta pochissimo per perdere l'orientamento». Le torce erano presenti tra le attrezzature del gruppo. Nelle immersioni tecniche però le luci vengono normalmente utilizzate insieme a procedure di sicurezza ridondanti.

Le conseguenze normative

La tragedia ha spinto il governo maldiviano ad agire. L'esecutivo ha annunciato l'intenzione di introdurre una legge specifica per le immersioni tecniche. La normativa si chiamerà «Tech-Wreck».

Il portavoce dell'ufficio del presidente Mohamed Hussain Shareef ha confermato l'iniziativa.

La nuova legge creerà un quadro legale per attività oggi non regolamentate. Rientreranno nella normativa le immersioni profonde e le esplorazioni in grotta.

Saranno disciplinate anche le penetrazioni nei relitti oltre il limite di 30 metri. I permessi saranno rilasciati solo a subacquei tecnici certificati e a ricercatori autorizzati.

Le autorità maldiviane hanno riconosciuto la necessità di colmare un vuoto normativo. Il governo intende introdurre standard obbligatori per le attrezzature. Saranno definiti requisiti di esperienza minima e protocolli di sicurezza.

Le indagini in corso

Il governo maldiviano ha aperto due inchieste parallele. La prima riguarda la morte dei cinque italiani. La seconda indagine riguarda il decesso del sub militare coinvolto nelle operazioni di recupero.

Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli investigatori dovranno analizzare i file dei computer subacquei. Dovranno ricostruire le profondità e i tempi dell'immersione. I tecnici verificheranno il consumo dell'aria nelle bombole recuperate.

Secondo le informazioni emerse negli ambienti subacquei locali i cinque italiani si sarebbero immersi con una sola bombola ciascuno. Tutte le bombole sono state ritrovate completamente vuote.

Questo elemento rende ancora più importante capire cosa sia accaduto nel tunnel.

Gli investigatori dovranno stabilire se il gruppo abbia perso l'orientamento o se abbia cercato invano la luce lasciata come riferimento.