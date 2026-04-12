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Macabra scoperta Due anni con un cadavere in casa, mistero nei pressi di Trieste

SDA

12.4.2026 - 13:27

I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione di una persona che da tempo non aveva più notizie dell'anziana. (Foto simbolica)
I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione di una persona che da tempo non aveva più notizie dell'anziana. (Foto simbolica)
Keystone

Viveva in casa con il cadavere della madre da almeno due anni. Il corpo ormai mummificato dell'anziana, una donna di 84 anni, è stato trovato sabato dai carabinieri, intervenuti in un'abitazione nei pressi di Trieste, in Italia.

Keystone-SDA

12.04.2026, 13:27

12.04.2026, 13:43

Le spoglie sono state trovate nella camera da letto, coperte da un impermeabile e un cumulo di vestiti. Lo riporta Il Piccolo.

La figlia dell'anziana, una 57enne, ex poliziotta, è stata portata in caserma e denunciata per occultamento di cadavere. Sono quindi state avviate indagini, coordinate dalla Procura di Trieste. Sul posto sono giunti anche un medico legale e il pubblico ministero.

Per risalire alla data della morte dell'84enne saranno disposti, riferisce il quotidiano, sia l'autopsia che il test tossicologico. Stando ai primi rilievi cadaverici, il decesso risalirebbe a oltre due anni fa.

Com'è stato scoperto il corpo?

I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione di una persona preoccupata perché da tempo non vedeva e non aveva più notizie dell'anziana.

L'appartamento, disposto su due piani, si presentava in gravi condizioni igienico sanitarie.

L'indagine cercherà di far luce sul motivo per cui la donna ha tenuto nascosto il corpo della madre. Secondo quanto emerso, i servizi di salute mentale avevano tentato un approccio con la 57enne, ma invano.

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