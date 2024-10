Una delle auto che ha preso fuoco la scorsa notte a Zugo. Keystone

Due auto sono andate completamente distrutte dalle fiamme la scorsa notte nella città di Zugo. Non ci sono feriti, ma il servizio forense della polizia ha aperto indagini per chiarire le cause.

SDA

Il primo incendio è stato segnalato poco prima della mezzanotte, indica oggi in una nota l'autorità di perseguimento penale di Zugo.

I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme dell'auto parcheggiata sulla centralissima Bundesplatz, che era ormai completamente bruciata. L'incendio ha danneggiato anche un'altra auto, un albero e un cavo elettrico di un cantiere.

Verso le due della notte, la centrale operativa ha ricevuto la segnalazione di un'altra auto in fiamme sulla Gotthardstrasse, a 140 metri di distanza. Anche questa vettura è stata distrutta.

pl, ats