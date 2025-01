Dopo un caso di stupro a Sciaffusa, due donne hanno istituito un servizio di trasporto gratuito. Imago

Due donne del cantone di Sciaffusa hanno istituito un servizio di trasporto gratuito dopo un caso di stupro. L'obiettivo è quello di «lavorare insieme per garantire che nessuno debba viaggiare da solo e in modo insicuro».

«La polizia cerca testimoni di uno stupro», hanno scritto le forze dell'ordine cantonali di Sciaffusa all'inizio di novembre. La notte del 2 un malvivente ha trascinato una donna di 22 anni in un cespuglio nella capitale cantonale e l'ha violentata per poi fuggire. La Procura sta ancora indagando su ignoti.

Indja Hunziker (26 anni) e Vanessa Fanni (32 anni) vogliono fare qualcosa per la paura e la rabbia che hanno provato. Il crimine è avvenuto nel loro quartiere. Così hanno fondato il profilo «gethomesafech» su Instagram.

L'idea è di «lavorare insieme per garantire che nessuno debba essere solo e non sicuro quando viaggia», scrivono. Chiunque non abbia i soldi per un taxi e l'ultimo autobus sia già partito può contattarle e sarà accompagnato a casa gratuitamente.

E hanno avuto successo. Nel giro di 24 ore hanno guadagnato 2'500 follower. Nelle prime ore, oltre 60 persone si sono messe in contatto per offrire un passaggio, hanno dichiarato al quotidiano «Tages-Anzeiger». Non erano più in grado di rispondere a tutti i messaggi che hanno ricevuto.

Adesso, a distanza di qualche settimana, le due donne sono riuscite a creare una squadra di autisti per il servizio di accompagnamento. Sono state elaborate regole chiare per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti ed è stata creata una chat su Telegram dove le persone che hanno bisogno di un passaggio possono mettersi in contatto.

Finora tutto questo è gratuito, ma «il nostro obiettivo sarebbe quello di raccogliere principalmente donazioni per utilizzare questo denaro per pagare i conducenti», hanno dichiarato al Tages-Anzeiger.

Nessun tasso di criminalità particolarmente elevato

Rispetto ad altri cantoni, Sciaffusa non è nota per un tasso di criminalità particolarmente elevato. Si trova più o meno a metà strada. Anche le statistiche cantonali sulla criminalità non sono degne di nota.

Tranne che nel 2023, quando il numero di reati violenti gravi è aumentato del 50%. Nel 2022 sono stati 24, nel 2023 36. Rispetto agli anni precedenti, questo sembra essere un caso isolato. I nuovi dati non saranno pubblicati prima di qualche mese.

Anche Christine Thommen, consigliera comunale responsabile della sicurezza, è entusiasta di «gethomesafech». È «ammirevole e grandioso che un'iniziativa di auto-aiuto sia emersa da un sentimento di paura e impotenza», ha dichiarato al quotidiano.

Aggiungendo che la città stessa vuole migliorare l'illuminazione stradale, fornire marciapiedi sicuri o creare luoghi di incontro sicuri e piazze vivaci.