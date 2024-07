Due donne si mettono le mani addosso per una sdraio in prima fila

Donne si mettono le mani addosso per una sdraio in prima fila 17.07.2024

Due donne sono arrivate alle mani sulla spiaggia di Varcaturo, in provincia di Napoli, per contendersi le sdraio in prima linea in spiaggia. La situazione è degenerata e la lite è durata addirittura 30 minuti.

Con l'inizio della stazione estiva e delle relative vacanza, ha preso il via anche la lotta per le sedie a sdraio in spiaggia.

A Varcaturo, in provincia di Napoli, due donne sono arrivate alle mani per contendersi il posto il prima fila.

La situazione è totalmente degenerata e la lite è durata ben 30 minuti ed è stata ripresa dagli altri bagnanti. Mostra di più

Che ombrellone e sdraio in prima fila sulla spiaggia siamo ambiti dai più è cosa ormai nota. Ma a Varcaturo, in provincia di Napoli, la situazione è totalmente degenerata, tanto che due donne sono addirittura arrivate alle mani per contendersi il posto.

La lite ha raggiunto livelli talmente violenti che sono addirittura dovute intervenire le forze di sicurezza.

Ma andiamo con ordine. Secondo quanto riportato dal «Daily Mail», le due donne puntavano agli stessi posti in prima fila e hanno addirittura «molestato» gli altri bagnanti per cercare di ottenerli. Il personale della struttura in spiaggia ha però rifiutato la loro richiesta ed è stato a quel punto che è scoppiata l'accesa discussione.

Francesco Emilio Borrelli, deputato al Parlamento italiano, ha condiviso su X un video di quanto successo, che è diventato subito virale. Nelle immagini si vedono le due donne in abbigliamento da spiaggia che si picchiano e lottano a terra. Il tutto è durato ben 30 minuti.