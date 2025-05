Dopo la morte di Papa Francesco, non è chiaro in quale direzione si svilupperà la Chiesa. Immagine: Keystone/AP/Andrew Medichini

Il 7 maggio i cardinali si troveranno per eleggere un nuovo Papa, con le tradizionali opinioni europee che si scontreranno con le voci emergenti provenienti dall'Africa e dall'Asia. Gli esperti si aspettano discussioni lunghe e difficili.

Hai fretta? blue News riassume per te Mentre la Chiesa cattolica sta perdendo influenza nei Paesi occidentali, in Africa e in Asia sta vivendo una ripresa.

Due esperti spiegano quali discussioni sono in corso, quali sono le opportunità e i rischi per i credenti svizzeri.

Il conclave, che inizia mercoledì 7 maggio, potrebbe durare più a lungo questa volta.

In passato esistevano schieramenti politici ben definiti; oggi, invece, si scontrano aspettative e background culturali molto diversi. Mostra di più

La morte di Papa Francesco ha portato la Chiesa cattolica ad una fase di incertezza. Gli esperti si aspettano lunghe discussioni e possibili lotte di potere nel prossimo conclave di maggio.

Raramente, in passato, i cardinali sono stati così diversi in termini di origine, background culturale e orientamento teologico.

Uno dei motivi è che da anni la Chiesa cattolica sta perdendo influenza in Svizzera e in altri Paesi occidentali. Al contrario, i Paesi dell'Africa e dell'Asia stanno vivendo un'importante ripresa: le chiese sono piene, le funzioni religiose durano più a lungo e la fede in un potere superiore è saldamente ancorata.

I numeri della Chiesa cattolica in Africa

Il numero di fedeli in questo continente è in costante aumento: nel 2022, circa 273 milioni di cattolici vivevano in Africa, il che significa che un cattolico su cinque nel mondo proveniva da lì.

L'esperto di diritto canonico Thomas Schüller sottolinea in un'intervista a blue News: «I fedeli in Africa e le giovani chiese in Oceania e Asia sono oggi molto più sicuri di sé».

Questo sviluppo potrebbe avere un'influenza significativa sulla prossima elezione papale. I nuovi cardinali rappresentano con enfasi le loro preoccupazioni. «Non accettano più una prospettiva puramente europea sulla Chiesa», continua l'esperto.

La Chiesa ha successo servendo i poveri

Una preoccupazione particolare riguarda l'evangelizzazione, cioè il lavoro missionario mirato ai non cristiani, unito a un chiaro impegno nel servire i poveri.

Secondo Schüller, questo «vento fresco» è già chiaramente percepibile a Roma, poiché Papa Francesco ha deliberatamente nominato numerosi cardinali provenienti da chiese giovani ed emergenti. Questi portano nuovi modi di pensare e prospettive diverse.

«I credenti in Africa, Oceania e Asia non accettano più una prospettiva puramente europea sulla Chiesa.» Thomas Schüller Avvocato canonico e teologo

Al contrario, i vescovi e i cardinali europei continuano a pensare in modo tradizionale. Per loro, la Chiesa è spesso ancora una sorta di «Stato», finanziariamente sicuro e caratterizzato da un atteggiamento occidentale-liberale.

L'esperto di diritto canonico si aspetta quindi un conclave difficile: «Prevedo lunghe discussioni sulla direzione in cui la Chiesa dovrebbe svilupparsi».

La diversità ha difficilmente trovato terreno fertile nella Chiesa

Eva-Maria Faber, teologa di Coira, vede in tutto questo sia opportunità che rischi. «In Europa, molti temono che le nostre preoccupazioni possano essere trascurate», dice a blue News.

Allo stesso tempo, la dottoressa sospetta che un Papa proveniente dall'Africa o dall'Asia potrebbe anche sostenere le preoccupazioni svizzere, in particolare attraverso una maggiore decentralizzazione, di cui beneficerebbero le chiese locali.

«Si tratterebbe di dare alle chiese locali più spazio per la propria identità culturale», spiega.

Tuttavia, per lei è chiaro che la coesione all'interno della Chiesa è sempre stata una sfida. L'ultimo Papa ha cercato di rendere giustizia a entrambe le parti: sia all'unità della Chiesa universale che alle diverse espressioni culturali della vita cristiana.

Storicamente, questo è piuttosto insolito, in quanto le forze che hanno spinto più fortemente per l'unità e l'uguaglianza hanno di solito prevalso.

«Papa Francesco ha voluto essere un sostenitore di entrambe le parti della Chiesa.» Eva-Maria Faber Professoressa di dogmatica e teologia fondamentale

In parole povere: «Papa Francesco ha avviato molti processi che probabilmente non possono più essere annullati. Allo stesso tempo, sotto di lui si è formata una forte opposizione, che ora sta cercando di riconquistare maggiore influenza», spiega la teologa.

L'esperto di diritto canonico Schüller ritiene che il momento decisivo avverrà quando, e se, i cardinali riusciranno a raggiungere dei compromessi nel periodo che precede il conclave. Si aspetta che il conclave sia più lungo del solito.

«Questa volta potrebbe durare diversi giorni, non settimane, ma molto più del solito». In passato esistevano schieramenti politici ben definiti; oggi, invece, si scontrano aspettative e background culturali molto diversi.