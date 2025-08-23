I ragazzi, di 15 e 17 anni, sono stati trovati morti nella loro stanza d'albergo nel quartiere Fatih di Istanbul. Symbolbild: Keystone

Due adolescenti olandesi sono stati trovati morti in una stanza d'albergo nella metropoli turca di Istanbul. Il padre è stato ricoverato in ospedale, ha riferito l'agenzia di stampa statale Anadolu.

I ragazzi, di 15 e 17 anni, sono stati trovati morti nella loro camera d'albergo nel quartiere di Fatih, ha riferito sabato l'emittente turca NTV. Mostra di più

Il padre dei ragazzi, in stato di shock, è stato portato in ospedale. I tre erano in vacanza in Turchia assieme. Le cause della morte non sono chiare e si sta indagando su un possibile avvelenamento.

La NTV ha citato un dipendente dell'hotel che ha detto che sentiva il padre chiedere aiuto. «L'ho sentito chiamare i suoi figli. Così ho bussato alla porta e quando sono entrato, entrambi i giovani erano già morti, uno nel letto e l'altro sul pavimento», ha detto Mehmet Kirdag all'emittente televisiva.

I servizi di emergenza non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due adolescenti.

Secondo i media, i due giovani e il padre erano usciti a cena la sera precedente nel popolare quartiere turistico di Taksim. Ma il padre 57enne non avrebbe mangiato nulla, a differenza dei suoi figli.