Il padre dei ragazzi, in stato di shock, è stato portato in ospedale. I tre erano in vacanza in Turchia assieme. Le cause della morte non sono chiare e si sta indagando su un possibile avvelenamento.
La NTV ha citato un dipendente dell'hotel che ha detto che sentiva il padre chiedere aiuto. «L'ho sentito chiamare i suoi figli. Così ho bussato alla porta e quando sono entrato, entrambi i giovani erano già morti, uno nel letto e l'altro sul pavimento», ha detto Mehmet Kirdag all'emittente televisiva.
I servizi di emergenza non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due adolescenti.
Secondo i media, i due giovani e il padre erano usciti a cena la sera precedente nel popolare quartiere turistico di Taksim. Ma il padre 57enne non avrebbe mangiato nulla, a differenza dei suoi figli.