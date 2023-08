Da marzo del 2021, l'esponente dell'AfD della Turingia è stato classificato e monitorato come estremista di destra dall'Ufficio statale per la protezione della Costituzione. Carsten Koall/dpa

L'aggressione a un politico del partito Alternative für Deutschland (AfD) in Germania sta facendo scalpore. Cosa è successo ad Andreas Jurca sabato mattina? La polizia sta interrogando un testimone.

Hai fretta? blue News riassume per te Entrambi gli occhi blu e il viso gonfio: secondo le sue stesse dichiarazioni, il politico dell'AfD Andreas Jurca è stato picchiato.

In un primo momento, la vittima non ha voluto rivelare con chi si trovava al momento dell'aggressione. Poi l'informazione si è saputa e la persona è sotto interrogatorio della polizia.

Molte però le domande che rimangono ancora senza una risposta. Mostra di più

L'immagine è piuttosto da brividi. Nella foto si vede un giovane politico dell'AfD con entrambi gli occhi blu e il volto tumefatto. Secondo le sue stesse dichiarazioni, il residente di Augusta è stato picchiato da uomini con un passato da migrante.

Unfassbar brutal müssen die Angreifer vorgegangen sein, wie man es an den Verletzungen unschwer erkennen kann. Der junge Familienvater und #AfD Kandidat Andreas Jurca wird feige zusammen geschlagen. Wer hat sich radikalisiert, lieber Verfassungsschutz? pic.twitter.com/g8dhFaRYx5 — Vadim Derksen (@realDerksen) August 13, 2023

Alle cinque del mattino di sabato scorso, il politico dell'AfD Andreas Jurca ha chiamato il numero di emergenza. Il 35enne ha detto di essere stato picchiato per strada. Ha inoltre aggiunto che due degli aggressori erano «meridionali» e uno ha gridato «scheiss Nazi». In seguito ha dichiarato al «Deutschland-Kurier» che era uscito con un collega di partito.

Tuttavia, Jurca non ha voluto rivelare l'identità del compagno di serata, che potrebbe fornire una testimonianza preziosa. Come riportato da «Focus» mercoledì pomeriggio, la polizia ha confermato che la vittima non era da sola. Non è però ancora possibile fornire informazioni più precise, poiché il testimone è in fase di interrogatorio.

I colpi con il palmo della mano non causano ferite aperte

Il fatto che il politico sia stato ferito allo stesso modo su entrambi gli occhi, ma non abbia lesioni alla bocca e al naso, è insolito, ma possibile. Lo ha dichiarato il patologo forense Klaus Püschel alla «Bild».

«Ognuno può colpire in modo diverso. Chi lo fa col palmo della mano non provoca necessariamente ferite sanguinanti». E ancora: «Tali lesioni simmetriche agli occhi possono verificarsi anche se si cade e si colpisce la nuca. Ma allora dovrebbero esserci anche lesioni dietro la testa. Ma non posso dare un giudizio certo su tutto questo dal momento che non conosco i risultati delle indagini».

«Non posso continuare!»

Lo stesso Jurca ha dichiarato al quotidiano «Bild» di essere molto stanco, sia mentalmente che fisicamente. «Non riesco ad andare avanti! Questo clamore è più angosciante di quanto mi aspettassi. Mi sto stancando di dovermi giustificare. Ogni persona normale che cade vittima di qualcosa del genere viene subito creduta in caso di dubbio. A me invece tocca dimostrare quello che mi è successo ».

Il politico ha poi aggiunto che ora vuole avere la sua pace e tranquillità e riprendersi. La polizia deve ora fare il suo lavoro senza interferenze.

La leadership dell'AfD afferma di attendere con ansia l'esito dell'indagine della polizia e confida in un rapido chiarimento su quanto successo.