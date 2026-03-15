Due pesci del giorno del giudizio arenati in Messico, presagio di cattive notizie?

Two massive deep-sea Oarfish wash up onto shore in Cabo San Lucas, Mexico.



The fish, also known as “doomsday fish,” can measure up to 30-feet long.



Oarfish are very rarely observed and live at a depth of around 3000 feet.



“Just as they finished helping the first one, they… pic.twitter.com/7OfgTDVh0U — Collin Rugg (@CollinRugg) March 9, 2026

Pochi giorni fa, due pesci remo lunghi circa un metro - noti anche come «pesci del giorno del giudizio» - si sono arenati a Cabo San Lucas, in Messico. Ma cosa si nasconde dietro queste misteriose creature delle profondità marine?

Redazione blue News Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Due pesci remo lunghi diversi metri, una rara specie delle acque profonde che normalmente vive fino a 1'000 metri di profondità, sono stati recentemente portati a riva a Cabo San Lucas (Messico).

Secondo antichi miti, questi animali sono considerati «pesci del giorno del giudizio», poiché la leggenda vuole che la loro comparsa preannunci disastri naturali come i terremoti. Mostra di più

Qualche giorno fa, i turisti hanno fatto una scoperta insolita sulla spiaggia di Cabo San Lucas, in Messico: due pesci remo lunghi diversi metri sono stati portati a riva dalle onde. I villeggianti, preoccupati, hanno riportato i pesci in acqua.

Questi rari pesci d'alto mare vivono normalmente fino a 1'000 metri di profondità e vengono avvistati molto raramente. Sono conosciuti come «pesci del giorno del giudizio» perché antichi miti li collegano a disastri naturali come i terremoti.

Cosa c'è dietro questo mito?

Il pesce remo gode da secoli di una reputazione misteriosa. A causa del suo corpo lungo e serpentiforme e della sua pelle liscia e argentea, veniva spesso scambiato per un mostro marino. Questi animali possono raggiungere gli otto metri di lunghezza e pesare fino a 250 chilogrammi.

Il pesce d'alto mare compare anche nella mitologia giapponese, dove viene chiamato «Ryūgū no tsukai», ossia l'«ambasciatore dal regno del dio del mare».

Secondo la leggenda, se un pesce remo si posa sulla riva, è considerato di cattivo auspicio e si dice che annunci disastri naturali come i terremoti. Prima del grave sisma del Tōhoku del 2011, sarebbero stati rinvenuti diversi esemplari sulle coste del Giappone.

Tuttavia, questo legame non è stato scientificamente provato: uno studio del 2019 non ha trovato alcuna prova che la comparsa di questi pesci sia legata ai terremoti. I ricercatori tendono quindi a parlare di superstizione.