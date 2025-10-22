Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale

Il pesce gatto è lungo quasi tre metri. Polska Akademia Wędkarska

Due pescatori dilettanti della Polonia meridionale hanno fatto la pesca della loro vita. Il loro pesce siluro misura quasi tre metri, battendo il precedente record mondiale.

A Rybnik, in Polonia, è stata effettuata una cattura che probabilmente entrerà nella storia. Due pescatori hanno infatti tirato fuori dall'acqua un pesce siluro lungo 292 centimetri, il più grande mai pescato.

Domenica Krzysztof Pyra e Adrian Gontarz si sono recati verso un lago artificiale, dove hanno agganciato il gigantesco animale. Solo quando hanno portato il pesce in superficie, dopo quasi un'ora e mezza, si sono resi conto delle sue dimensioni: l'esemplare ha superato il precedente record mondiale di 285 centimetri, stabilito nel Po italiano nel 2023.

Il lago artificiale di Rybnik si trova vicino a una centrale elettrica il cui calore di scarico mantiene l'acqua costantemente calda: condizioni ideali per i pesci gatto, che qui crescono particolarmente grandi.

«Quando finalmente l'abbiamo visto, non riuscivamo a credere a quanto fosse enorme», ha detto uno dei due pescatori alla televisione polacca.

«Un momento storico per la regione»

Dopo aver misurato e fotografato il pesce, gli uomini hanno liberato il colosso. Il pesce siluro è scomparso lentamente nelle acque torbide, mentre i pescatori erano ancora in piedi sulla riva increduli.

La cattura ha fatto notizia in Polonia e non solo. La città di Rybnik si è ufficialmente congratulata con gli uomini per il record e ha parlato di un «momento storico per la regione».

I club di pesca hanno celebrato la cattura sui social media come la prova che le acque interne europee sono ancora la casa di «veri giganti».

In casi eccezionali, il pesce siluro può pesare oltre 100 kg e vivere per diversi decenni. L'apparizione di un esemplare di queste dimensioni in un lago artificiale è considerata straordinari e probabilmente metterà Rybnik sulla mappa della scena internazionale della pesca una volta per tutte.

Solo in agosto un'altra cattura ha fatto scalpore: il pescatore ceco Jakub Vágner ha catturato un pesce gatto di 2,68 metri nel bacino di Vranov. Ha descritto la scena come un combattimento durato 50 minuti.