Due fortunati hanno vinto giovedì sera una rendita mensile di 2.222 franchi per cinque anni grazie a Eurodreams: hanno selezionato i sei numeri corretti 8, 17, 20, 21, 24 e 31, ma non «il numero dei sogni» 5, ha annunciato la Loterie romande.

Immagine illustrativa d'archivio. sda

Keystone-SDA SDA

Il premio principale consiste in una rendita mensile di 22.222 franchi svizzeri per 30 anni, che si vince abbinando i 6 numeri corretti e un numero speciale chiamato «dream».

Maggiori informazioni sul sito: https://jeux.loro.ch/games/eurodreams