LotterieDue rendite quinquennali grazie a Eurodreams. Ecco i numeri vincenti
SDA
23.10.2025 - 21:40
Due fortunati hanno vinto giovedì sera una rendita mensile di 2.222 franchi per cinque anni grazie a Eurodreams: hanno selezionato i sei numeri corretti 8, 17, 20, 21, 24 e 31, ma non «il numero dei sogni» 5, ha annunciato la Loterie romande.
Il premio principale consiste in una rendita mensile di 22.222 franchi svizzeri per 30 anni, che si vince abbinando i 6 numeri corretti e un numero speciale chiamato «dream».