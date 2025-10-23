  1. Clienti privati
Lotterie Due rendite quinquennali grazie a Eurodreams. Ecco i numeri vincenti

SDA

23.10.2025 - 21:40

Due fortunati hanno vinto giovedì sera una rendita mensile di 2.222 franchi per cinque anni grazie a Eurodreams: hanno selezionato i sei numeri corretti 8, 17, 20, 21, 24 e 31, ma non «il numero dei sogni» 5, ha annunciato la Loterie romande.

Immagine illustrativa d'archivio.
Il premio principale consiste in una rendita mensile di 22.222 franchi svizzeri per 30 anni, che si vince abbinando i 6 numeri corretti e un numero speciale chiamato «dream».

Maggiori informazioni sul sito: https://jeux.loro.ch/games/eurodreams

