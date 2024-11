Il sole non sorgerà per più di due mesi Keystone

A Utqiagvik, in Alaska, da lunedì 18 novembre è iniziato un lungo periodo di buio totale, la cosiddetta «notte polare». Il sole non sorgerà più fino al 23 gennaio 2025.

Redazione blue News ai-scrape

Nella città di Utqiagvik, situata all'estremo nord dell'Alaska e conosciuta in passato con il nome Barrow, è iniziata ieri - 18 novembre - la cosiddetta «notte polare», ossia un fenomeno che si verifica oltre il Circolo Polare Artico.

In sostanza questo significa che il sole è tramontato alle 13:37 ( ora locale) e non riapparirà fino al 23 gennaio 2025. Questo periodo di oscurità totale durerà circa 67 giorni.

La notte polare, come si legge su «IlMeteo.it», è un evento annuale in cui il sole non si alza mai sopra l'orizzonte. Questo fenomeno si manifesta in tutte le regioni oltre il Circolo Polare Artico, ma varia in intensità e durata a seconda della distanza dal Circolo stesso.

Più ci si avvicina al Polo Nord, più la notte polare diventa intensa e prolungata. Al contrario, avvicinandosi alla «linea» del Circolo Polare, la durata e l'intensità diminuiscono. Questo significa che le regioni più a sud sperimentano un periodo di buio meno intenso e più breve.

La notte polare rappresenta una sfida per gli oltre 4'000 abitanti di Utqiagvik, che devono adattarsi a vivere senza la luce del sole per un periodo prolungato. Tuttavia, è anche un momento unico che caratterizza la vita in questo luogo.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.