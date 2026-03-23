L'aeroporto di La Guardia a New York. X

Un'autorità per l'immigrazione dovrà contribuire a garantire la sicurezza negli aeroporti: almeno questo è il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma molti dettagli restano ancora poco chiari, a poche ore dell’inizio dell’operazione.

DPA, Adrian Kammer dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Repubblicani e democratici hanno discusso per settimane sul mantenimento dei finanziamenti al Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, causando lunghi tempi di attesa negli aeroporti.

Ora il presidente Trump vuole inviare agenti dell'ICE.

Si tratta solo di ridurre i tempi di attesa di ore o di controlli particolarmente rigorosi sull'immigrazione? Ecco una panoramica. Mostra di più

I nervi sono a fior di pelle sia tra democratici e repubblicani, perché il finanziamento del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti non è ancora stato approvato, sia tra i passeggeri, che in alcuni aeroporti attendono molte ore per i controlli di sicurezza.

Ora Trump ha deciso di ricorrere a una misura insolita.

Ecco una panoramica di quello che sta succedendo:

La situazione

Da giorni si registrano forti disagi negli aeroporti statunitensi: ad Atlanta e Houston, ad esempio, domenica i passeggeri hanno dovuto attendere ore per i controlli di sicurezza.

Nei giorni precedenti, alcune persone avevano perso il volo nonostante fossero arrivate in anticipo. Anche chi paga per servizi prioritari non è stato risparmiato dalle lunghe code.

Il motivo? A causa del blocco del budget in vigore da metà febbraio, gli agenti della Transportation Security Administration (TSA) non vengono pagati e molti si sono messi in malattia. Secondo i media, a fine mese rischiano di non ricevere il secondo stipendio.

Ma di cosa si tratta?

Al centro della questione c'è una disputa irrisolta da settimane tra democratici e repubblicani al Senato: il Dipartimento della Sicurezza Nazionale è l'unico senza bilancio, perché il partito di Trump conta sul sostegno di alcuni democratici per l'approvazione.

Ma questi ultimi sfruttano la situazione per fare pressione, criticando il fatto che il progetto di bilancio non includa le riforme richieste sull’impiego delle forze di sicurezza federali.

I repubblicani, dal canto loro, restano fermi sulle proprie posizioni.

Qual è la situazione negli aeroporti?

In alcuni casi, la situazione è particolarmente critica: domenica mattina (ora locale), i passeggeri all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, in Georgia, dovevano prepararsi a tempi di attesa fino a 160 minuti, secondo il sito ufficiale.

Allo scalo di George Bush Intercontinental di Houston, in Texas, si sono invece registrate attese fino a 180 minuti al Terminal E, dove normalmente i controlli richiedono pochi minuti. Questo anche perché altri terminal erano parzialmente chiusi.

Secondo CNN Airport Tracker, si sono registrati tempi di attesa anche in altri aeroporti del Paese, seppur più contenuti. A New York, al JFK e al LaGuardia, le previsioni indicavano tra i 30 e i 50 minuti.

Stando a testimonianze su X non verificate, a LaGuardia le code si estendevano fino al parcheggio. A Dallas-Fort Worth, Denver e Chicago O’Hare le attese erano di circa 20 minuti, mentre a Los Angeles inferiori ai cinque.

Cosa ha in mente ora Trump?

Secondo Trump, la controversa agenzia per l’immigrazione ICE dovrebbe intervenire a supporto della sicurezza negli scali. «Lunedì l'ICE sarà in servizio negli aeroporti per sostenere i nostri eccellenti agenti della TSA», ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social.

E, a suo dire, gli agenti garantiranno la sicurezza «meglio che mai».

Negli Stati Uniti, il Customs and Border Protection (CBP) è responsabile dei controlli d'immigrazione negli aeroporti, mentre i controlli di sicurezza dei passeggeri spettano alla TSA. Finora, gli agenti dell'ICE sono stati impiegati soprattutto all’interno del Paese per l’espulsione di migranti senza documenti.

Resta però la domanda su quante persone entrino effettivamente negli Stati Uniti senza i documenti necessari: oltre ai controlli di frontiera, le compagnie aeree verificano già al check-in che i passeggeri dispongano dei documenti richiesti. In caso contrario, l'imbarco viene negato.

Cosa dovrebbe fare esattamente l'ICE negli aeroporti?

Stando Tom Homan, responsabile della pattuglia di frontiera e figura di riferimento per l'ICE, gli agenti dovrebbero soprattutto alleggerire il carico della TSA.

«Siamo lì solo per aiutare la TSA a svolgere il proprio lavoro in ambiti in cui non è richiesta la loro competenza specifica», ha dichiarato alla CNN nel programma «State of the Union». L'obiettivo è velocizzare i controlli.

Homan ha inoltre precisato che gli agenti dell'ICE non utilizzeranno le macchine a raggi X per il controllo dei bagagli a mano: «Non sono addestrati per farlo». Tuttavia, potranno assumere compiti secondari, come il monitoraggio delle uscite, per liberare risorse della TSA. Il piano operativo dettagliato doveva essere definito già domenica.

Non è però ancora chiaro se il dispiegamento riguarderà tutti gli aeroporti statunitensi o solo quelli più congestionati. Anche la durata dell’intervento non è stata comunicata.

Ecco il video del caos negli aeroporto USA (in tedesco):