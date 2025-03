Il Molino delle Pile, meglio noto come il Mulino Bianco Dal web

Il Molino delle Pile, reso famoso dalla nota pubblicità degli anni '90, è ora sul mercato.

Il «vero» Mulino Bianco, simbolo di una tradizione pubblicitaria a partire dagli anni '90 e che ha segnato l'immaginario collettivo soprattutto in Italia, ma anche alle nostre latitudini, è ora in vendita.

Fondato nel 1975 sotto la guida di Giovanni Maestri, il marchio Mulino Bianco è parte del gruppo Barilla, che ha ampliato la sua offerta oltre la pasta, includendo biscotti, merendine e prodotti da forno.

Il mulino, protagonista di numerosi spot, è poi diventato sinonimo di una famiglia ideale, tanto che l'espressione «la famiglia della Mulino Bianco» è entrata nel linguaggio comune.

Ecco dove si trova

Conosciuto come il complesso del Molino delle Pile, si trova a Chiusdino, in provincia di Siena. Fino al 2019, l'edificio ospitava un agriturismo gestito dalla famiglia Burchianti, attuale proprietaria.

Prima di loro, dal 1985 al 1990, il mulino apparteneva al gruppo Barilla. Originariamente, fino al 1958, il Molino delle Pile era una centrale elettrica. Dopo un'asta andata deserta, la proprietà ha ritirato il mulino dal mercato. Poi la pandemia di Covid ha ulteriormente complicato i tentativi di rilancio.

Nel 2012, il valore del mulino era stimato a 3,4 milioni di euro, ma oggi è in vendita per meno della metà: 1'450'000 euro. Nonostante la bellezza del territorio circostante e la vicinanza al Chianti toscano, non sono ancora pervenute offerte per l'acquisto.

