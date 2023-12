Juanita Castro, la sorella minore del defunto leader cubano Fidel Castro e che era in esilio dagli anni '60, posa durante un'intervista con EFE a Miami il 27 ottobre 2009. KEYSTONE

Juanita Castro, la sorella di Fidel e Raúl Castro che ha lavorato con la CIA contro il governo comunista cubano, è morta a Miami all'età di 90 anni. La Florida era diventata la sua casa dopo la fuga da Cuba quasi 60 anni fa.

È stata la giornalista María Antonieta Collins, coautrice del libro di Juanita Castro del 2009 «Fidel and Raúl, My Brothers. The Secret History» ad annunciare la sua morte su Instagram. «Juanita era una donna eccezionale, combattente instancabile per la causa della sua Cuba che amò così tanto», ha affermato Collins.

Il governo e i media cubani invece non hanno menzionato la sua morte. Nel suo libro Juanita Castro, convinta anticomunista, scrisse di aver iniziato a collaborare con la CIA poco dopo che gli Stati Uniti avevano fallito l'invasione della Baia dei Porci nel 1961.

Inizialmente aveva sostenuto gli sforzi dei fratelli maggiori per rovesciare il dittatore Fulgencio Batista, raccogliendo fondi e acquistando armi. Rimase delusa tuttavia quando Fidel divenne un comunista intransigente dopo aver preso il potere nel 1959 e spinse coloro che non erano d'accordo fuori dal suo governo.

SDA