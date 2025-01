Jocelyne Wildenstein, figura del jet set soprannominata «la femme chat» (la donna gatto) per il gran numero di ricorsi alla chirurgia estetica, è deceduta martedì a Parigi all'età di 79 anni per una embolia polmonare.

Jocelyn Wildenstein Jocelyn Wildenstein, qui a un gala a New York nel 2006, ha fatto parte per anni dell'alta società della metropoli statunitense. Immagine: IMAGO/YAY Images Wildenstein ritratta insieme a Lloyd Klein a Los Angeles nel maggio 2023. Immagine: IMAGO/MediaPunch Per 20 anni la donna di Losanna ha avuto una relazione con il mercante d'arte Alec Wildenstein. Dopo il divorzio ha ricevuto 2,5 miliardi di dollari. Immagine: imago images/Mary Evans Jocelyn Wildenstein Jocelyn Wildenstein, qui a un gala a New York nel 2006, ha fatto parte per anni dell'alta società della metropoli statunitense. Immagine: IMAGO/YAY Images Wildenstein ritratta insieme a Lloyd Klein a Los Angeles nel maggio 2023. Immagine: IMAGO/MediaPunch Per 20 anni la donna di Losanna ha avuto una relazione con il mercante d'arte Alec Wildenstein. Dopo il divorzio ha ricevuto 2,5 miliardi di dollari. Immagine: imago images/Mary Evans

Keystone-SDA SDA

Lo ha annunciato mercoledì all'AFP Lloyd Klein, confermando una notizia apparsa sui tabloid. Una «icona se n'è andata» ha detto.

Seguita da 1,1 milioni di followers su Instagram, Jocelyne Wildenstein era nota per i suoi numerosi interventi estetici al viso e per le leggende che circondavano la sua trasformazione fisica: alcuni sostenevano che volesse assomigliare a tutti i costi a un felino o che avesse speso milioni per riuscirci.

Colei che viveva tra New York e Miami (Usa), ha recentemente rilasciato diverse interviste televisive in Francia in cui ha parlato del suo divorzio ultra-mediatico e delle sue operazioni.

Nata a Losanna il 7 settembre 1945, Jocelyne Perisset è entrata nel mondo dell'alta società newyorkese sposando il mercante d'arte Alec Wildenstein, di cui ha mantenuto il cognome dopo il divorzio, avvenuto nel 1998, e con cui ha avuto due figli.