2018 imago/UPI Photo

Lutto in casa del celebre imprenditore britannico 75enne Richard Branson, noto per il suo ricchissimo patrimonio, per l'eccentricità del suo stile di vita e per lo spirito di avventura. È infatti morta a 80 anni sua moglie, Joan Templeman, compagna di vita e unico punto fermo di un'intera esistenza per mezzo secolo.

Keystone-SDA SDA

Ad annunciarlo è stato lui stesso con un messaggio sui social media e sul sito della Virgin, sua storica società, in cui afferma di avere «il cuore spezzato».

Sir Richard ricorda la consorte – sposata nel 1989 dopo altri anni di convivenza e con la quale ha avuto due figli e cinque nipoti – con parole struggenti.

Confessando di aver avuto «un colpo di fulmine» per lei al primo incontro, quando lei lavorava in un negozio d'antiquariato, e di aver capito subito come quella «donna scozzese con i piedi per terra non sarebbe mai rimasta impressionata dalla mie buffonate abituali».

Il fondatore della compagnia aerea Virgin Atlantic, della società di turismo spaziale Virgin Galactic e di quella per il lancio di satelliti Virgin Orbit piange quindi a nome di tutta la famiglia «la compagna, l'amica, la madre e la nonna più meravigliosa che avremmo mai potuto desiderare».