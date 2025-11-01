  1. Clienti privati
Lutto È morta la scrittrice Francesca Duranti

SDA

1.11.2025 - 15:31

È morta la scrittrice Francesca Duranti, tra le voci più significative della narrativa italiana della seconda metà del Novecento. Nata a Genova (Liguria), è scomparsa a Lucca (Toscana) all'età di 90 anni.

Duranti in un'immagine d'archivio.
Duranti in un'immagine d'archivio.
IMAGO/opale.photo

Keystone-SDA

01.11.2025, 15:31

01.11.2025, 16:37

I suoi romanzi sono spesso di vocazione autobiografica e segnati dalla mirabile unione fra realismo e sentimento, ironia e malinconia.

La scrittrice è ricordata soprattutto per «La casa sul lago della luna» (Rizzoli, 1984), con cui è stata finalista al Premio Strega, oltre che vincitrice del Premio Bagutta.

Tra gli altri lavori, «Sogni mancini» e «L'ultimo viaggio della Canaria», con i quali aveva vinto le edizioni 1997 e 2004 del Premio letterario nazionale italiano per la donna scrittrice.

