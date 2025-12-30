  1. Clienti privati
È morta Tatiana Schlossberg, la nipote di JFK aveva 35 anni

SDA

30.12.2025 - 20:52

Tatiana Schlossberg in una foto d'archivio
Tatiana Schlossberg in una foto d'archivio
Keystone

Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di Jfk, è morta all'età di 35 anni a causa di una leucemia terminale, che aveva annunciato pubblicamente lo scorso novembre.

Keystone-SDA

30.12.2025, 20:52

30.12.2025, 20:57

A darne la notizia la famiglia sui social dalla John F. Kennedy Library Foundation.

Schlossberg, che si era occupata soprattutto di temi ambientali e cambiamento climatico, aveva reso pubblica a novembre, in un saggio sul New Yorker, la diagnosi di una rara forma di leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue e del midollo osseo.

Nel testo, oltre a riflettere sulla malattia, sulla mortalità e sulla sua storia familiare, aveva anche criticato duramente il cugino Robert F. Kennedy Jr., attuale segretario alla Sanità, definendolo «un imbarazzo» per le sue posizioni contrarie alla ricerca medica finanziata dallo Stato e ai vaccini.

