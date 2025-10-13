È morto a 67 anni Cesare Paciotti, il leggendario stilista delle calzature

Cesare Paciotti Imago

Cesare Paciotti, una delle figure più iconiche della moda italiana, è scomparso all'età di 67 anni.

Il noto stilista e imprenditore è stato colpito da un malore improvviso nella serata di domenica 12 ottobre nella sua residenza a Civitanova Marche. Nonostante l'allarme lanciato tempestivamente dai familiari, i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Lo riporta, tra gli altri, «La Stampa».

Conosciuto a livello mondiale per aver trasformato il suo cognome in un marchio di lusso, Paciotti ha rappresentato per decenni l'eccellenza artigianale italiana nel settore delle calzature.

Il suo stile distintivo e il logo a forma di pugnale hanno reso il brand immediatamente riconoscibile nel panorama della moda globale.

Ha ereditato la passione per le calzature dal padre

Nato nel 1957, Paciotti ha ereditato la passione per le calzature dal padre, fondatore di un piccolo calzaturificio nel 1948. Dopo aver studiato al DAMS di Bologna e viaggiato per il mondo, nel 1980 ha preso le redini dell'azienda di famiglia, trasformandola in un simbolo del lusso. Al suo fianco, la sorella Paola ha gestito l'operatività dell'azienda.

Durante la sua carriera, Paciotti ha creato collezioni di calzature, accessori in pelle, orologi e gioielli, indossati da celebrità e top model internazionali.

Il marchio è diventato sinonimo di eleganza e audacia, affermandosi come uno dei più riconoscibili nel mondo della moda.

Protagonista di episodi che hanno attirato l'attenzione dei media

Oltre alla sua carriera, Paciotti è stato protagonista di episodi che hanno attirato l'attenzione dei media. Nel 2013, un incidente con la sua Jeep finita in un fiume fece notizia, così come il ricovero nel 2017 dopo una caduta in moto.

Cesare Paciotti lascia tre figli: Ludovica e Giuseppe, nati dal primo matrimonio, e una bambina di tre anni avuta dalla seconda moglie.

La sua scomparsa rappresenta la fine di un'era per il design e l'imprenditoria italiana, segnando la perdita di un visionario che ha trasformato un'azienda di provincia in un simbolo di stile globale.