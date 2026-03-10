  1. Clienti privati
Lutto È morto a soli 50 anni Luca Conti, pioniere del web e uno dei primi blogger italiani

SDA

10.3.2026 - 15:13

Luca Conti
Luca Conti
lucaconti.it

È morto martedì mattina all'ospedale di Senigallia, in provincia di Ancona, Luca Conti, scrittore, blogger e consulente di comunicazione digitale. Aveva 50 anni. Tra i primi in Italia a intuire le potenzialità della rete, Conti da tempo era malato di tumore, condizione che aveva scelto di raccontare sui suoi spazi virtuali.

Keystone-SDA

10.03.2026, 15:13

Nato nel 1975, Conti è stato una figura centrale per l'innovazione digitale in Italia. Nel 2002 aveva fondato «Pandemia.info», uno dei primi blog italiani, diventando un punto di riferimento per la comprensione dei nuovi media, dei linguaggi e, in seguito, di web marketing.

Autore di numerosi volumi tecnici e divulgativi, aveva ricoperto anche il ruolo di docente all'Università Milano-Bicocca e collaborato come giornalista freelance per testate nazionali, tra cui Il Sole 24 Ore.

Spirito eclettico e impegnato, mente curiosa, ha lasciato il mondo dei social media nel 2019 per dedicarsi a nuove riflessioni, senza mai abbandonare l'impegno civile.

Ambientalista convinto, era stato attivo nelle file del Wwf Italia e dei Verdi a Senigallia. Le sue passioni per il cinema, la lettura e i viaggi erano state il filo conduttore del suo blog Lucaconti.it dove raccontava ogni sua esperienza, compresa quella con la malattia.

L'ultimo post è del 5 febbraio, a tre mesi da un intervento chirurgico d'urgenza, prima dell'aggravarsi delle condizioni di salute di cui ha dato sempre conto online.

