Italia È morto il boss di «Cosa Nostra» Nitto Santapaola, mandante della strage di Capaci

SDA

3.3.2026 - 10:40

Nitto Santapaola in una foto di marzo 1995, due anni dopo il suo arresto.
Nitto Santapaola in una foto di marzo 1995, due anni dopo il suo arresto.
KEYSTONE

È morto ieri nel carcere di Opera, a Milano, Nitto Santapaola. Il boss della mafia siciliana «Cosa Nostra» aveva 87 anni ed era detenuto in regime di carcere duro. La procura di Milano ha disposto l'autopsia.

Keystone-SDA

03.03.2026, 10:40

03.03.2026, 11:38

Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci, comune della città metropolitana di Palermo, del maggio 1992 in cui morirono il procuratore Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta.

L'arresto è avvenuto un anno più tardi, dopo una lunga latitanza.

Qui sotto un articolo dal nostro archivio sulla strage di Capaci.

Cosa Nostra. Bombe e veleni, 30 anni fa la strage di Capaci in cui morì Falcone

Cosa NostraBombe e veleni, 30 anni fa la strage di Capaci in cui morì Falcone

