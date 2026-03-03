ItaliaÈ morto il boss di «Cosa Nostra» Nitto Santapaola, mandante della strage di Capaci
SDA
3.3.2026 - 10:40
È morto ieri nel carcere di Opera, a Milano, Nitto Santapaola. Il boss della mafia siciliana «Cosa Nostra» aveva 87 anni ed era detenuto in regime di carcere duro. La procura di Milano ha disposto l'autopsia.
Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci, comune della città metropolitana di Palermo, del maggio 1992 in cui morirono il procuratore Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta.
L'arresto è avvenuto un anno più tardi, dopo una lunga latitanza.
