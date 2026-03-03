Nitto Santapaola in una foto di marzo 1995, due anni dopo il suo arresto. KEYSTONE

È morto ieri nel carcere di Opera, a Milano, Nitto Santapaola. Il boss della mafia siciliana «Cosa Nostra» aveva 87 anni ed era detenuto in regime di carcere duro. La procura di Milano ha disposto l'autopsia.

Keystone-SDA SDA

Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci, comune della città metropolitana di Palermo, del maggio 1992 in cui morirono il procuratore Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta.

L'arresto è avvenuto un anno più tardi, dopo una lunga latitanza.

