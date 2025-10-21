  1. Clienti privati
Lutto in Italia È morto il giornalista Claudio Fico, vicedirettore vicario del Tg5

SDA

21.10.2025 - 12:10

L'annuncio della morte di Claudio Fico durante MattinoCinque
L'annuncio della morte di Claudio Fico durante MattinoCinque

È morto nella notte, dopo una lunga malattia, Claudio Fico, vicedirettore vicario del Tg5 e responsabile degli speciali.

Keystone-SDA

21.10.2025, 12:10

Fico ha iniziato la sua carriera televisiva in Rai, dopo aver vinto un concorso.

È stato caporedattore alla Tgr per poi passare al Tg2, Tg1 e Tg5, in qualità di più stretto collaboratore di Clemente Mimun, che gli ha dedicato un Tweet, nel quale ha scritto che si trattava di «un professionista straordinario, un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di 30 anni».

Sessantatré anni, tifosissimo del Napoli, Fico lascia un grande vuoto al Tg5.

