L'annuncio della morte di Claudio Fico durante MattinoCinque

È morto nella notte, dopo una lunga malattia, Claudio Fico, vicedirettore vicario del Tg5 e responsabile degli speciali.

Keystone-SDA SDA

Fico ha iniziato la sua carriera televisiva in Rai, dopo aver vinto un concorso.

È stato caporedattore alla Tgr per poi passare al Tg2, Tg1 e Tg5, in qualità di più stretto collaboratore di Clemente Mimun, che gli ha dedicato un Tweet, nel quale ha scritto che si trattava di «un professionista straordinario, un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di 30 anni».

Un gravissimo lutto ha colpito il Tg5. Si e' spento stanotte Claudio Fico,vicedirettore vicario del nostro telegiornale. Un professionista straordinario,un uomo di grandi qualita' umane,un mio amico vero da piu' di 30 anni.Alla sua famiglia l'abbraccio mio e del tg5. — Clemente Mimun (@cjmimun) October 21, 2025

Sessantatré anni, tifosissimo del Napoli, Fico lascia un grande vuoto al Tg5.