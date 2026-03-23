È morto Leonid Radvinsky, proprietario di OnlyFans

Leonid Radvinsky era il proprietario della piattaforma OnlyFans. NurPhoto via Getty Images

È morto Leonid Radvinsky, proprietario della piattaforma di OnlyFans. L'imprenditore 43enne è stato sconfitto da un cancro, come ha confermato l'azienda a «Bloomberg».

Redazione blue News Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Leonid Radvinsky, proprietario della piattaforma OnlyFans, è morto a 43 anni.

È deceduto a causa di un cancro.

Lo ha confermato la sua azienda a «Bloomberg». Mostra di più

È morto Leonid Radvinsky, proprietario della piattaforma OnlyFans. L'imprenditore 43enne è deceduto a causa di un cancro, come ha confermato lunedì la sua società.

In un comunicato, si è detta «profondamente rattristata» e ha chiesto di rispettare la privacy della famiglia.

L'imprenditore ucraino-americano aveva acquisito la società madre Fenix International nel 2018 e aveva trasformato OnlyFans in una delle piattaforme di contenuti a pagamento più conosciute al mondo.

Aveva anche investito in diverse aziende attraverso il suo fondo tecnologico Leo.

OnlyFans è stata fondata nel 2016 e ha registrato una forte crescita durante la pandemia di Covid. Recentemente, secondo Reuters, Radvinsky aveva preso in considerazione la possibilità di vendere parte della sua partecipazione prima di soccombere alla malattia.