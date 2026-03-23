È morto Leonid Radvinsky, proprietario di OnlyFans

L'imprenditore ucraino-americano aveva acquisito la società madre Fenix International nel 2018 e aveva trasformato OnlyFans in una delle piattaforme di contenuti a pagamento più conosciute al mondo.
Aveva anche investito in diverse aziende attraverso il suo fondo tecnologico Leo.
OnlyFans è stata fondata nel 2016 e ha registrato una forte crescita durante la pandemia di Covid. Recentemente, secondo Reuters, Radvinsky aveva preso in considerazione la possibilità di vendere parte della sua partecipazione prima di soccombere alla malattia.