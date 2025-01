Mauro Morandi, che ha vissuto da eremita sull'isola di Budelli per 32 anni per proteggere il suo paradiso dai ladri di sabbia rosa, è morto a inizio gennaio all'età di 85 anni.

L'ex insegnante ha però trascorso gli ultimi anni sull'isola della Maddalena, sempre in Sardegna, dopo aver dovuto lasciare Budelli nel 2021 per motivi di salute e politici.

L'isola di Budelli, famosa per la sua sabbia rosa e nota per il film «Il deserto rosso», rimane un simbolo dell'impegno di Morandi per la tutela dell'ambiente.