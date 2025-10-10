  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto in Italia È morto Paolo Sottocorona, volto amato della meteo di La7

SDA

10.10.2025 - 09:29

Paolo Sottocorona
Paolo Sottocorona
IMAGO/Avalon.red

È morto a 77 anni Paolo Sottocorona, volto delle previsioni meteo di La7. Si è spento a Firenze, città in cui era nato.

Keystone-SDA

10.10.2025, 09:29

10.10.2025, 09:38

Dopo aver studiato ingegneria, Sottocorona entrò nel 1972 nel Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare dove rimase fino al 1993 per poi dedicarsi alla sua passione di divulgatore scientifico.

Realizzò in quegli anni la rubrica delle previsioni del tempo per la trasmissione Unomattina per poi passare a Telemontecarlo, occupandosi sempre delle previsioni nel programma Tappeto volante.

Tra il 1996 e il 1998 fu autore di una rubrica di divulgazione meteorologica per Geo & Geo su Rai 3. Tornò a TMC nel 1999 come conduttore de La posta del Meteo e di Sotto questo Sole.

Collaborò con LA7 sin dal 2002, divenendo uno dei volti noti della rete con le sue rubriche dedicate al meteo nei vari programmi della rete, distinguendosi per il suo stile pacato e l'interazione con il pubblico, che poteva inviare le proprie foto al conduttore che le selezionava e mandava in onda.

I più letti

Morte di Paolo Sottocorona, sui social spuntano teorie novax. Mentana: «Avvoltoi»
Ecco quello che in Svizzera è vietato fare al volante, potrebbe costarvi caro
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
La Casa Bianca si infuria dopo la decisione sul Nobel per la pace: «Un errore storico»
Influencer va a Bali per mangiare solo frutta, trovata morta in casa

Altre notizie

Stati Uniti. Esplosione in un deposito militare in Tennessee, morti e dispersi

Stati UnitiEsplosione in un deposito militare in Tennessee, morti e dispersi

La «dama de hierro». Il Nobel per la pace a Corina Machado: «Il popolo vincerà»

La «dama de hierro»Il Nobel per la pace a Corina Machado: «Il popolo vincerà»

Ecco il video della conversazione. Vuole togliersi la vita, ma il carabiniere la salva: «Non sei sola»

Ecco il video della conversazioneVuole togliersi la vita, ma il carabiniere la salva: «Non sei sola»