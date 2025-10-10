Paolo Sottocorona IMAGO/Avalon.red

È morto a 77 anni Paolo Sottocorona, volto delle previsioni meteo di La7. Si è spento a Firenze, città in cui era nato.

Dopo aver studiato ingegneria, Sottocorona entrò nel 1972 nel Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare dove rimase fino al 1993 per poi dedicarsi alla sua passione di divulgatore scientifico.

Realizzò in quegli anni la rubrica delle previsioni del tempo per la trasmissione Unomattina per poi passare a Telemontecarlo, occupandosi sempre delle previsioni nel programma Tappeto volante.

Tra il 1996 e il 1998 fu autore di una rubrica di divulgazione meteorologica per Geo & Geo su Rai 3. Tornò a TMC nel 1999 come conduttore de La posta del Meteo e di Sotto questo Sole.

Collaborò con LA7 sin dal 2002, divenendo uno dei volti noti della rete con le sue rubriche dedicate al meteo nei vari programmi della rete, distinguendosi per il suo stile pacato e l'interazione con il pubblico, che poteva inviare le proprie foto al conduttore che le selezionava e mandava in onda.