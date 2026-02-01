  1. Clienti privati
41 persone decedute Peggiora il bilancio del rogo di Crans-Montana: è morto un 18enne ricoverato a Zurigo

SDA

1.2.2026 - 13:40

Sale a 41 morti il bilancio della catastrofe.
Sale a 41 il bilancio delle vittime del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana. Un 18enne svizzero, ricoverato all'ospedale di Zurigo, è deceduto ieri, informa tramite una nota il Ministero pubblico vallesano.

01.02.2026, 13:40

01.02.2026, 15:13

Il numero delle vittime dell'incendio scoppiato nella notte di Capodanno al locale «Le Constellation» di Crans-Montana è salito a 41.

Un mese dopo. Crans-Montana, Martin Pfister rende omaggio alle vittime della tragedia

Un mese dopoCrans-Montana, Martin Pfister rende omaggio alle vittime della tragedia

L'ultimo decesso riguarda un giovane svizzero di 18 anni, che si trovava ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale universitario di Zurigo ed è morto ieri. La notizia è stata confermata dal Ministero pubblico del Vallese.

Il rogo, scoppiato attorno alle 1h30 del 1° gennaio, viene considerato dalle autorità una delle più gravi tragedie degli ultimi anni in Svizzera.

Dalle prime risultanze dell'inchiesta emerge che l'incendio si sarebbe sviluppato con eccezionale rapidità a causa di fontanelle pirotecniche posizionate su bottiglie di champagne. Questi dispositivi avrebbero dato fuoco al soffitto del locale, provocando un flashover particolarmente violento.

Al momento risultano indagate quattro persone: i due titolari del bar, oltre all'attuale e all'ex responsabile della sicurezza comunale.

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

Si è svolta venerdì pomeriggio a Martigny la cerimonia di commemorazione per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.

09.01.2026

