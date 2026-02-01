41 persone decedutePeggiora il bilancio del rogo di Crans-Montana: è morto un 18enne ricoverato a Zurigo
1.2.2026 - 13:40
Sale a 41 il bilancio delle vittime del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana. Un 18enne svizzero, ricoverato all'ospedale di Zurigo, è deceduto ieri, informa tramite una nota il Ministero pubblico vallesano.
Il numero delle vittime dell'incendio scoppiato nella notte di Capodanno al locale «Le Constellation» di Crans-Montana è salito a 41.
L'ultimo decesso riguarda un giovane svizzero di 18 anni, che si trovava ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale universitario di Zurigo ed è morto ieri. La notizia è stata confermata dal Ministero pubblico del Vallese.
Il rogo, scoppiato attorno alle 1h30 del 1° gennaio, viene considerato dalle autorità una delle più gravi tragedie degli ultimi anni in Svizzera.
Dalle prime risultanze dell'inchiesta emerge che l'incendio si sarebbe sviluppato con eccezionale rapidità a causa di fontanelle pirotecniche posizionate su bottiglie di champagne. Questi dispositivi avrebbero dato fuoco al soffitto del locale, provocando un flashover particolarmente violento.
Al momento risultano indagate quattro persone: i due titolari del bar, oltre all'attuale e all'ex responsabile della sicurezza comunale.
La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare
Si è svolta venerdì pomeriggio a Martigny la cerimonia di commemorazione per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.