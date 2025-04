Il morbillo è una delle malattie infettive più contagiose e, in casi estremi, può essere pericoloso per la vita (foto d'archivio) Julio Cortez/AP/dpa

Gli Stati Uniti sono alle prese con un aumento dei casi di morbillo. Ad essere particolarmente colpito è lo Stato del Texas. Questo ha chiamato in causa anche il Ministro della Salute Robert F. Kennedy Jr.

Le autorità sanitarie del Texas hanno annunciato che lo scolaro, risultato positivo al test del morbillo, era stato ricoverato in un ospedale di Lubbock ed è morto per insufficienza respiratoria.

Il bambino non era stato vaccinato e non aveva malattie pregresse note.

Gli Stati Uniti sono attualmente alle prese con un netto aumento dei casi di morbillo. Mostra di più

Il ministro della salute statunitense Robert F. Kennedy Jr. si è recato nel distretto colpito per incontrare la famiglia. Un altro bambino aveva già perso la vita per un'infezione a febbraio e, secondo i media locali, si trattava del primo caso mortale negli Stati Uniti in 10 anni.

Kennedy: «La vaccinazione per prevenire la diffusione»

Gli Stati Uniti sono attualmente alle prese con un aumento dei casi legati a questa malattia. Kennedy ha comunicato che finora sono stati segnalati 642 casi in 22 Stati, di cui 499 in Texas.

Secondo il Texas Department of State Health Services, la maggior parte delle persone colpite sono bambini. Il ministro ha promesso alle autorità texane di aiutarle a combattere l'ondata e ha avvertito che il metodo più efficace per prevenire la diffusione della malattia è la vaccinazione.

Ministro della salute e attivista anti-vaccinazione

Negli anni precedenti, Kennedy aveva invece spesso messo in dubbio l'utilità delle immunizzazioni. Questo è stato uno dei motivi per cui ci sono state notevoli critiche alla sua nomina a ministro della sanità da parte di Trump.

Alla domanda dei giornalisti se fosse preoccupato per la situazione del morbillo, il presidente degli Stati Uniti ha risposto che si trattava ancora di un numero relativamente basso di casi. Ma ha aggiunto, se il problema dovesse aumentare «dovremo prendere provvedimenti molto forti».

Contagioso e pericoloso

Il morbillo è una delle malattie infettive più contagiose e, in casi estremi (come si è visto), può essere pericoloso per la vita. Si trasmette attraverso le goccioline e gli aerosol che vengono emessi quando - ad esempio - si parla, si tossisce e si starnutisce.

Secondo l'Istituto Robert Koch (RKI), l'infezione inizia solitamente con febbre, congiuntivite, naso che cola, tosse, mal di testa e macchie bianche o bianco-blu sulla mucosa orale.

Alcuni giorni dopo, la febbre sale e si sviluppa l'eruzione cutanea con macchie rosa-brunastre tipica del morbillo. La malattia può portare all'infiammazione dei polmoni e del cervello e può avere conseguenze fatali.