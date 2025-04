Un canguro fuggito dal suo recinto ha seminato il caos su un'autostrada dell'Alabama, negli Stati Uniti, costringendo le autorità a intervenire per catturarlo in sicurezza.

Un canguro, di nome Sheila, è stato avvistato mentre saltava lungo l'Interstate 85 nel sud degli Stati Uniti, causando la temporanea chiusura della strada.

Il padrone ha sedato l'animale con un dardo tranquillante, aiutato dagli agenti, e lo ha poi riportato a casa sano e salvo.

L'episodio ha suscitato sorpresa tra automobilisti e testimoni, diventando virale sui social.

Come riportato da «AP», negli scorsi giorni un'insolita scena ha paralizzato l'autostrada Interstate 85 in Alabama: un canguro in fuga ha costretto le autorità a chiudere entrambi i sensi di marcia per motivi di sicurezza.

Sheila è stata avvistata martedì mentre saltava lungo il bordo della carreggiata nella contea di Macon, tra Montgomery e Auburn, generando sconcerto tra gli automobilisti.

A confermare l'incredibile episodio è stato lo sceriffo della contea Andre Brunson, che durante un video in diretta su Facebook ha esclamato: «Quando qualcuno ha detto che c’era un canguro, ovviamente non ci credevo. Ma ora è proprio qui davanti a me».

Il padrone dell'animale, Patrick Starr, ha usato un dardo tranquillante per immobilizzarlo e portarlo in salvo, con il supporto delle forze dell'ordine.

«È tornata a casa sana e salva»

Il marsupiale è stato recuperato a bordo strada tra Tuskegee e Auburn e visitato dai veterinari dell’Università di Auburn. Starr ha assicurato che Sheila sta bene: «È tornata a casa sana e salva. È sveglia. Non è più sedata. Mangia e beve. Non è ferita».

L'animale vive con la famiglia Starr, che gestisce uno zoo didattico e un campo di zucche, ma lei è «una tenera compagna», ha spiegato il padrone. «Sono felice che sia tornata a casa, e sono contento che tutti abbiano rallentato in autostrada».

A testimoniare il surreale avvistamento anche Austin Price, che ha girato il video del canguro sull'autostrada, poi andato virale sulla rete: «Ho sentito mia nonna urlare: "È un canguro?"», ha raccontato. «All’inizio pensavo fosse un cervo. E invece sì, era proprio un canguro».