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Epidemia in Africa Confermati 263 casi di Ebola in Congo e Uganda

SDA

31.5.2026 - 18:03

Finora sono stati confermati i decessi per Ebola di 43 persone nella Repubblica democratica del Congo e in Uganda.
Finora sono stati confermati i decessi per Ebola di 43 persone nella Repubblica democratica del Congo e in Uganda.
Keystone

Nella Repubblica democratica del Congo e in Uganda, al 30 maggio, sono stati confermati 263 casi di Ebola. Lo ha dichiarato Jean Kaseya, direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, citato dal sito della Reuters.

Keystone-SDA

31.05.2026, 18:03

31.05.2026, 18:08

Campi antigienici. Epidemia di Ebola, una sfollata: «Se una sola persona viene infettata qui, moriranno tutti»

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Più di 1'100 casi sospetti, inoltre, sono sotto indagine, e sono stati confermati i decessi di 43 persone a causa del raro ceppo Bundibugyo, ha dichiarato Kaseya in un editoriale pubblicato oggi sul «Financial Times».

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