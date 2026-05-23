Oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dieci Paesi africani rischiano di essere colpiti dal virus Ebola. Lo ha affermato l'agenzia sanitaria dell'Unione Africana (Africa Cdc).

Immagine illustrativa. KEYSTONE/AP Photo/Moses Sawasawa

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«Abbiamo dieci paesi a rischio», ha dichiarato il presidente dell'Africa Cdc, Jean Kaseya, in una conferenza stampa. Questi Paesi sono Sud Sudan, Ruanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Congo, Burundi, Angola, Repubblica Centrafricana e Zambia.

Nella Repubblica Democratica del Congo, un Paese di circa 100 milioni di abitanti dove l'epidemia si sta «diffondendo rapidamente», si contano quasi 750 casi sospetti di Ebola e 177 decessi sospetti, ha avvertito l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Questa epidemia, la diciassettesima a colpire il Congo, «è la seconda più grande di cui siamo a conoscenza al mondo», ha inoltre affermato Kaseya.

Come funziona la malattia?

Ebola causa una febbre emorragica mortale, ma il virus, che ha ucciso più di 15'000 persone in Africa negli ultimi 50 anni, è meno contagioso del Covid-19 o del morbillo.

In assenza di un vaccino e di una terapia approvata per il ceppo Bundibugyo del virus responsabile dell'attuale epidemia, le misure per cercare di contenerne la diffusione si basano principalmente sul rispetto delle misure preventive e sulla rapida individuazione dei casi.