Ecco 10 destinazioni molto convenienti in questo momento

Città del Capo combina il meglio dei due mondi: dove le montagne incontrano il mare. Vanessa Büchel

Non avete ancora prenotato le vostre vacanze per quest'anno? Allora è arrivato il momento di farlo. Alcune destinazioni sono particolarmente consigliate in questo momento perché offrono buone offerte grazie ai tassi di cambio favorevoli.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Grazie ai tassi di cambio favorevoli, alcune destinazioni sono attualmente particolarmente interessanti, come l'Argentina e il Giappone.

Un elenco di Skyscanner mostra quali saranno i Paesi più convenienti nel 2025.

Si consigliano anche destinazioni a lungo raggio come il Sudafrica o il Vietnam, che offrono un buon rapporto qualità-prezzo nonostante i costi di volo più elevati.

Ma anche un viaggio nei Paesi europei vale la pena. Mostra di più

Avete sempre desiderato andare in Giappone, come me? L'isola dell'Asia orientale sta vivendo un vero e proprio boom, e un viaggio nella nazione del sol levante è doppiamente vantaggioso grazie al tasso di cambio favorevole.

Ma non è solo lo yen giapponese ad essersi deprezzato in modo significativo rispetto al franco svizzero negli ultimi anni. Anche le valute di altri Paesi si sono indebolite in modo comparativo. Ad esempio l'Argentina è da tempo in crisi d'inflazione.

A causa dell'elevato costo della vita in Svizzera, la maggior parte delle destinazioni di viaggio è già abbastanza convenienti per i cittadini elvetici, ma ora molte destinazioni lo sono ancora di più.

Una panoramica di Skyscanner mostra dove viaggiare quest'anno se si vuole ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Il motore di ricerca mette a segno dieci destinazioni di vacanza, vicine e lontane.

Molte di queste sono raggiungibili con Edelweiss con un volo diretto dalla Svizzera, come Antalya o Bodrum in Turchia e Città del Capo in Sudafrica.

Turchia

La Turchia ha molto da offrire: innumerevoli baie turchesi, la vivace vita della metropoli di Istanbul o la natura spettacolare dell'interno del Paese. Senza dimenticare le specialità culinarie che fanno venire l'acquolina in bocca solo a pensarci.

Le vacanze in Turchia sono sempre state molto apprezzate dagli svizzeri, in quanto il Paese non solo è particolarmente vario, ma il buon tasso di cambio tra franco e lira ha sempre offerto molto per il budget previsto.

Anche un viaggio nel 2025 vale la pena, sia che si tratti di una gita in città sul Bosforo, sia che si tratti di prendere il sole sulla Riviera turca o di un volo in mongolfiera in Cappadocia, dove la vista di un paesaggio simile a quello di Marte vi stupirà.

Le colline della regione centrale della Turchia sono il mio consiglio personale: la Cappadocia può essere un luogo turistico un po' sovraffollato, ma l'ascesa sincronizzata di innumerevoli mongolfiere all'alba è semplicemente uno spettacolo.

Secondo Skyscanner, i voli di andata e ritorno da Zurigo a Istanbul sono disponibili a partire da soli 106 franchi a marzo e da 146 franchi a luglio.

Egitto

Svegliarsi nella terra dei faraoni proprio sul Nilo, ascoltare la chiamata alla preghiera, mentre il sole nascente avvolge le piramidi in una foschia arancione in lontananza: è da un po' che sogno tutto questo.

L'Egitto è uno dei Paesi più ricchi di storia al mondo, ha un'offerta culturale molto vasta e quindi è molto di più di una semplice vacanza in spiaggia sul Mar Rosso.

In ogni caso, secondo Skyscanner, il livello dei prezzi è attualmente conveniente. «I vacanzieri possono contare su prezzi prevalentemente interessanti», scrive l'azienda di viaggi.

Le offerte sono particolarmente interessanti per le località turistiche di Hurghada e Marsa Alam, ma anche nella capitale Il Cairo i prezzi per il cibo e altre spese sono «estremamente moderati».

Nelle località di vacanza più lussuose, come Soma Bay o El Gouna, il livello dei prezzi è invece leggermente più alto. I voli di andata e ritorno da Basilea a Hurghada si trovano a partire da 300 franchi svizzeri all'inizio di settembre.

Ungheria

Budapest è considerata una delle capitali più belle d'Europa. Da tempo sono tentata da un viaggio in Ungheria. La perla sul Danubio colpisce per i suoi magnifici edifici, le storiche terme e le famose attrazioni come il Ponte delle Catene.

Lontano dalla capitale, ci sono anche altri luoghi bellissimi da scoprire. Skyscanner definisce Debrecen, la seconda città più grande del Paese, «un consiglio da insider», dato che la maggior parte dei turisti è attratta dalla frenetica Budapest.

Il buon tasso di cambio con il fiorino è un grande vantaggio quando si viaggia nel Paese. Secondo il motore di ricerca, in aprile è possibile volare da Ginevra a Budapest, andata e ritorno, a partire da 65 franchi. Ci sono anche buone offerte a partire da 86 franchi nel mese di agosto.

Romania

Più a est, la Romania si presenta come una destinazione di vacanza vicina, in Europa. Un gioiello spesso sottovalutato che vanta una natura incontaminata e tradizioni secolari.

Quando viaggiate nel Paese, dovete assolutamente visitare l'enorme Palazzo del Parlamento nella capitale Bucarest, nota anche come la «Parigi dell'Est».

Lontano dalle città, i viaggiatori più avventurosi troveranno foreste mistiche con orsi selvatici e aspre catene montuose. Nella patria del Conte Dracula, i viaggiatori troveranno ospitalità e veri tesori culturali.

Secondo Skyscanner, il Paese è «attualmente molto trendy». Uno dei motivi è il basso livello dei prezzi e il tasso di cambio favorevole tra la nostra valuta e il leu. I voli di andata e ritorno da Basilea a Bucarest sono disponibili a partire da 59 franchi a maggio.

Albania

Chi si reca in Albania sarà accolto da paesaggi incontaminati, spiagge paradisiache, villaggi pittoreschi e tanta ospitalità. Sebbene l'emozionante Paese balcanico stia vivendo un vero e proprio boom, è ancora un vero e proprio «insider tip» e non è ancora visitato da tantissimi turisti.

Al sud si trovano bellissime spiagge sul Mar Ionio, che con le sue acque cristalline ricorda i Caraibi. Ksamil è conosciuta come la perla del sud ed è una delle più belle località balneari del Paese, anche se molti alti condomini dominano lo skyline della città.

Edifici ricchi di storia, natura verdeggiante, laghi simili a fiordi, città imponenti: l'Albania è una destinazione attraente, e non solo per il tasso di cambio favorevole tra il franco e la valuta locale, il lek.

Come sa Skyscanner, la sua capitale, Tirana, è l'ideale per un viaggio economico. Ma anche gli hotel e i ristoranti della lunga costa adriatica dovrebbero offrire qualcosa per il budget. Un volo di andata e ritorno da Zurigo a Tirana costa 106 franchi a marzo, e 170 franchi ad agosto.

Sudafrica

Il Sudafrica mi ha conquistato. All'epoca ero particolarmente affezionata a Città del Capo. Il mio cuore batte forte per Camps Bay, con la sua fantastica vista sull'imponente catena montuosa, i numerosi caffè e ristoranti.

Le lunghe spiagge di sabbia bianca, fiancheggiate da grandi pietre, e gli impareggiabili tramonti fanno sognare. La luce a Camps Bay è in qualche modo diversa, dorata e magica.

Solo sul Table Mountain è ancora più bello osservare il sole che tramonta. Oppure durante una gita sul Chapman's Peak, dove questa immagine irreale può farvi perdere il fiato.

Ma il Sudafrica è molto più grande della sola Città del Capo. I safari e i lodge sono un altro punto di forza, ma per i viaggiatori con un budget più elevato.

Come scrive Skyscanner, «nel complesso, gli hotel come i bed & breakfast, i servizi di guida e di trasporto hanno prezzi molto ragionevoli». Lo stesso vale per la ristorazione e per un buon bicchiere di vino di una delle cantine locali.

Il Sudafrica chiama, e voi potete rispondere all'appello con un viaggio di andata e ritorno da Zurigo in aprile a partire da 642 franchi. Dicembre è un mese molto gettonato per viaggiare. Può essere più costoso, ma se prenotate per tempo potete trovare voli a partire da 700 franchi.

Argentina

Sebbene l'iperinflazione in Argentina sia diminuita significativamente negli ultimi mesi, il tasso di cambio tra il franco e il peso è ancora interessante e rende il viaggio nel Paese sudamericano ancora vantaggioso.

L'Argentina è nota per le sconfinate distese della Patagonia, le brulle pianure e le frastagliate cime delle montagne, ma anche per le ricche regioni vinicole, le vivaci città e le fragorose acque dell'Iguazú nel nord. Buenos Aires attira i visitatori in un vortice di tango selvaggio, delizie culinarie e angoli storici.

Ci sono buone offerte per hotel e trasporti, ma anche il volo a lunga distanza da Zurigo a Buenos Aires convince con prezzi interessanti a partire da 747 franchi svizzeri a settembre, per esempio.

Messico

Il Messico è il Paese più grande dell'America centrale e uno di quei luoghi che ti incantano all'istante. Almeno così è stato per me. Un amore a prima vista, per così dire.

Oltre ad affascinanti città coloniali, imponenti rovine Maya e spiagge paradisiache, la penisola dello Yucatán ospita una moltitudine di grotte misteriose piene di acqua dolce.

Il Paese sa di tequila, tacos e guacamole. Nei vicoli si sentono ritmi latini, le casette colorate sono disposte a schiera mentre le bandiere ancor più variopinte sventolano nella brezza.

Città del Messico, una delle città più grandi del mondo, ma anche luoghi romantici come Cabo San Lucas o Isla Holbox sono perfetti per una vacanza di coppia.

In Messico, cultura, storia, buon cibo e spiagge fantastiche sono all'ordine del giorno. Anche qui la moneta locale è il peso e, secondo Skyscanner, il tasso di cambio con il franco svizzero è favorevole.

«Le spiagge dello Yucatán, da Cancún ai famosi siti di Tulum, offrono vacanze altrettanto economiche», afferma la società di viaggi. Il prezzo dei voli da Zurigo a Città del Messico e ritorno partono da 565 franchi svizzeri in aprile e da 594 franchi svizzeri nel mese di agosto.

Vietnam

La vista delle rocce verdi della baia di Halong è impressa per sempre nella mia memoria. Una meraviglia della natura che lascia a bocca aperta. Anche se ce ne sono parecchi: la romantica città delle lanterne di Hội An, gli imponenti ponti di Da Nang, le risaie uniche della regione montuosa di Sa Pa o la rilassante sensazione caraibica dell'isola di Phú Quốc.

Adoro anche il cibo: gli involtini estivi e la zuppa pho sono semplicemente deliziosi. E tutto è conveniente, dato che il dong è favorevole al franco. Il Paese del Sud-Est asiatico offre buone offerte per soggiorni in città, vacanze in spiaggia, massaggi e delizie culinarie. Da Basilea a Ho Chi Minh City e ritorno, a marzo, a partire da 528 franchi, come fa sapere Skyscanner.

Giappone

La mia meta di vacanza da sempre e probabilmente un luogo che molti desiderano visitare da tempo: il Giappone gode attualmente di grande popolarità.

Perché solo ora? Perché il Paese dell'Estremo Oriente è stato a lungo considerato molto «costoso», anche da Skyscanner.

Ma siete fortunati, perché negli ultimi anni lo yen si è notevolmente deprezzato rispetto a dollaro, euro e franco. E boom, improvvisamente il Giappone è apparso sulla scena.

La stagione della fioritura è particolarmente popolare, ma anche un po' più costosa. Le altre stagioni sono altrettanto belle e offrono altrettante esperienze nella terra dei contrasti.

Il motore di ricerca consiglia un viaggio sul treno ad alta velocità da Tokyo a Osaka, passando per il leggendario Monte Fuji e deviando verso l'antica città imperiale di Kyoto.

I voli di andata e ritorno da Ginevra a Osaka costano circa 622 franchi svizzeri a marzo e circa 908 franchi svizzeri nel mese di agosto.