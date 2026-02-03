Le temperature rigide portano con sé dei pericoli sulle strade. KEYSTONE

Anche per gli automobilisti più esperti, guidare su neve e ghiaccio è una sfida: ecco sette consigli per arrivare a destinazione in tutta sicurezza.

Samuel Walder Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te In inverno gli automobilisti devono sempre fare i conti con ghiaccio e neve, soprattutto quando le temperature si aggirano attorno allo zero.

Su strade scivolose lo spazio di frenata aumenta e con esso anche il rischio di incidenti.

Questi sette consigli vi aiuteranno a viaggiare in sicurezza durante la stagione invernale. Mostra di più

Le giornate fredde non regalano solo suggestivi paesaggi innevati, ma portano anche ghiaccio e neve sulle strade, con rischi concreti per la sicurezza. Il pericolo aumenta soprattutto quando si è sotto pressione e si deve arrivare rapidamente a destinazione, con il rischio di prendere decisioni sbagliate.

Lo sa bene chi stamattina era in strada, con la neve che è arrivata anche in pianura in buona parte del Ticino e del Moesano, come aveva annunciato lunedì da MeteoSvizzera.

E il maltempo ha provocato non pochi disagi alla circolazione. Alle 10, Viasuisse ha annunciato la chiusura ai mezzi pesanti dell’autostrada A2 fra Bellinzona Nord e Göschenen (poi riaperta attorno alle 11) e della A13 fra Bellinzona Nord e Thusis.

Ma non solo. Come si legge sul sito della «RSI», code o forti rallentamenti venivano segnalati anche fra Arosio e Gravesano e fra Sorengo e Agno in entrambe le direzioni. Era anche stata chiusa la strada fra Vaglio e Origlio e successivamente quella fra Agra e Collina D’Oro per un incidente.

Il fondo stradale imbiancato ha costretto gli automobilisti alla prudenza anche nel Mendrisiotto.

Secondo il TCS, però, è possibile ridurre sensibilmente i pericoli. Una buona preparazione, una guida prudente e una corretta pianificazione dei tempi possono fare la differenza e salvare vite umane in situazioni critiche.

blue News vi propone sette consigli per arrivare sani e salvi alla vostra prossima destinazione su ghiaccio e neve.

La preparazione è decisiva

Senza l’equipaggiamento adeguato, anche il miglior guidatore diventa un rischio sulla strada. Gli pneumatici invernali con un profilo di almeno 4 mm sono obbligatori. Oppure, a seconda della regione, gli pneumatici per tutte le stagioni.

Attenzione: le catene da neve montate su pneumatici estivi non sono un'alternativa. In caso di emergenza possono diventare pericolose.

La preparazione è tutto. Quindi liberate l'auto dal ghiaccio sul parabrezza in modo da avere una visuale chiara. KEYSTONE

In auto non possono mancare raschietto per il ghiaccio, spazzola per la neve e guanti. È importante rimuovere completamente neve e ghiaccio dal veicolo, compreso il tetto, perché la neve che si stacca durante la marcia può diventare un pericolo per gli altri utenti della strada.

Un piccolo «spioncino» nel parabrezza non è sufficiente: chi guida in queste condizioni rischia il ritiro della patente.

Inoltre l'impianto di lavaggio del parabrezza deve essere sempre riempito con un liquido tergicristallo adatto all'inverno.

Velocità, distanza, prova dei freni

Per una guida sicura sulle strade invernali, affidatevi al buon senso. Anche gli pneumatici invernali di alta qualità richiedono spazi di frenata nettamente più lunghi su strade innevate rispetto a quelle asciutte.

In presenza di neve o ghiaccio sulla strada, è necessario rallentare e adattare la velocità alle condizioni. KEYSTONE

È quindi fondamentale mantenere sempre una distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Secondo il TCS, può essere utile seguire una semplice regola empirica: mentre in estate sono sufficienti due secondi di distanza, in inverno se ne consigliano tre o quattro per aumentare sensibilmente la sicurezza.

Occorre prestare particolare attenzione quando le temperature si avvicinano al punto di congelamento, poiché le condizioni del manto stradale possono cambiare rapidamente.

Se non vi è pericolo per gli altri utenti della strada, è consigliabile effettuare di tanto in tanto una breve prova di frenata su un tratto sicuro e aperto: questo permette di farsi un'idea più precisa del comportamento del veicolo e di valutare con maggiore sicurezza lo spazio di frenata su superfici scivolose.

Accelerare dolcemente

Con temperature sotto lo zero, partite con dolcezza e mantenete basso il regime del motore, in modo che gli pneumatici possano sviluppare una migliore aderenza.

Evitate movimenti bruschi dello sterzo e frenate con maggiore anticipo prima delle curve rispetto alla guida sull'asfalto asciutto, per prevenire situazioni di instabilità del veicolo.

Sulle strade ghiacciate, è necessario guidare a bassi regimi. Assicurarsi che il regime del motore rimanga basso. Imago

Se il veicolo inizia a sbandare, frenate immediatamente e mantenete lo sguardo sulla direzione desiderata.

I veicoli moderni sono generalmente dotati di ESP (Electronic Stability Programme), che aiuta a mantenere il controllo dell'auto. In sostanza, frenare significa ridurre velocità ed energia: una scelta sicura.

Prevedere più tempo

In presenza di condizioni stradali invernali, è consigliabile pianificare tempi di percorrenza più lunghi e scegliere con attenzione il percorso. Autostrade e strade principali vengono generalmente sgomberate più rapidamente e in modo più accurato rispetto alle strade secondarie.

Se possibile, prima di mettervi in viaggio evitate itinerari con forti pendenze o salite ripide.

Se volete arrivare in tempo, in caso di condizioni stradali difficili dovreste prevedere più tempo. IMAGO/mix1

È inoltre consigliabile verificare in anticipo la situazione del traffico e avere a disposizione percorsi alternativi. La neve può causare ritardi anche nel trasporto pubblico, poiché autobus e treni subiscono spesso rallentamenti a causa delle condizioni meteorologiche.

Catene per la neve, garage per il ghiaccio

Assicuratevi di avere a bordo catene da neve adatte ai pneumatici della vostra auto. Le istruzioni del veicolo indicano come montarle correttamente ed è sempre consigliabile scegliere un luogo sicuro, lontano dalla carreggiata, per evitare situazioni di pericolo.

Le catene da neve possono evitare di scivolare. Ma montatele solo quando la strada è innevata e non quando è ghiacciata. KEYSTONE

Guanti, una coperta e una torcia rendono l'operazione molto più semplice. A questo proposito, il TCS consiglia di esercitarsi a montare le catene da neve in condizioni asciutte.

Se la strada è ghiacciata - ad esempio dopo una pioggia gelata - è preferibile lasciare l'auto parcheggiata e attendere l’intervento del servizio di sgombero invernale.

Fermarsi in caso di dubbio

In definitiva, non esiste una soluzione universale per la guida su ghiaccio, neve o strade invernali bagnate. La chiave è guidare sempre con lungimiranza e prudenza.

In condizioni stradali precarie, vale anche la pena di fare una pausa e aspettare che le condizioni migliorino. KEYSTONE

Vale una regola fondamentale: mantenere una distanza maggiore dal veicolo che precede, guidare con calma e controllare l'auto con attenzione.

Se, nonostante la preparazione, si viene colti di sorpresa dalla comparsa improvvisa di pioggia ghiacciata, è consigliabile fermarsi e attendere, se necessario, l'intervento del servizio di spazzaneve.

Cosa fare in caso di emergenza?

A volte è troppo tardi e ci si ritrova su una strada ghiacciata: l'auto inizia a sbandare e il posteriore perde aderenza. Come reagire correttamente? L'esperto dell'ADAC Thomas Keil spiega come «mantenere il sangue freddo in caso di emergenza».

Se l'auto inizia a slittare, mantenete la calma. Se vi comportate correttamente, potete riportare la situazione sotto controllo. Imago

Un veicolo che sbanda rappresenta un pericolo immediato. Se l'auto esce dalla carreggiata, il rischio di incidente aumenta drasticamente. Keil mette in guardia: «Rimanete a tutti i costi sulla strada, questo è il vostro obiettivo primario».

È fondamentale reagire rapidamente, ma senza farsi prendere dal panico: togliete il piede dall'acceleratore per ridurre la velocità. Nei tratti rettilinei è possibile frenare con cautela, mentre in curva è preferibile lasciare che l'auto rallenti da sola.

Premete la frizione e cambiate marcia - nei veicoli automatici inserite la posizione «N» - per disaccoppiare la trazione. Questo aiuta a ridurre le forze in gioco e contribuisce a stabilizzare il veicolo.

Anche il controsterzo può essere efficace, se applicato correttamente. Se l'auto scivola verso destra, sterzate leggermente a destra per riportarla in assetto. Lo stesso principio vale nella direzione opposta.

Na Keil avverte: «Senza un'adeguata esperienza, il controsterzo è estremamente difficile e può peggiorare la situazione». Chi non si sente sicuro dovrebbe esercitarsi in queste manovre nell’ambito di corsi di guida sicura.