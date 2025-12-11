Il Marocco è mite a dicembre, con solo un leggero strato di neve sulle montagne dell'Atlante. Unsplash

Menù infiniti, biscotti da sfornare, regali da trovare: per molti il Natale è sinonimo di pressione. Se desiderate fuggire dalla solita routine familiare, preparate le valigie e regalatevi le feste altrove, dove vi aspettano luce, calore e una magia invernale tutta diversa.

Per molti, il Natale è sinonimo di una sola cosa: stress. Il menu delle feste da organizzare, i biscotti da preparare tutti insieme, i regali da scegliere e incartare con cura… un vortice che non tutti hanno voglia di affrontare.

Se preferite evitare questa corsa contro il tempo, la soluzione è semplice: preparate la valigia e lasciatevi alle spalle la Svizzera durante le festività.

Che desideriate il tepore del sole o l'incanto scintillante dei mercatini invernali, vi suggeriamo le destinazioni più affascinanti di dicembre. Luoghi perfetti per fuggire tra atmosfere nuove, lontani da carta da regalo e tradizioni famigliari.

Budapest scintillante con un bel nido d'uccello

Budapest a dicembre merita una visita. Pexels

Lángos al formaggio, Baumkuchen e «nidi di uccello»: chi desidera vivere l'atmosfera natalizia senza lo stress delle festività dovrebbe puntare su Budapest. Durante il periodo dell'Avvento, la città si trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie invernale.

Al mercatino di Vörösmarty tér si trovano oggetti artigianali fatti a mano e specialità ungheresi come il Kürtőskalács (il tradizionale dolce a camino). E per scaldarsi, niente di meglio dei famosi bagni termali di Budapest.

Lezione di francese vicino al confine

Strasburgo è vicina al confine. Unsplash

Tra facciate a graticcio, luci scintillanti e profumo di spezie, Strasburgo durante il Natale offre un'atmosfera davvero unica.

La città si trasforma in una festa luminosa per i sensi, con cori che risuonano intorno a Münsterplatz e bancarelle brillanti dove si vendono Bredele appena sfornati, pain d’épices e la tradizionale Flammkuchen alsaziana.

Principesse Disney al posto di Babbo Natale

Un Natale da favola a Disneyland. Unsplash

Disneyland Paris dà il meglio di sé durante il periodo natalizio. Intorno al Castello della Bella Addormentata, tra neve artificiale e profumo di cacao, nascono piccoli momenti che sembrano usciti da un film di Natale.

Anche gli adulti più scettici, qui, fanno fatica a non credere un po' nella magia.

Cime innevate invece di fanghiglia in pianura

Le Dolomiti in inverno sono molto meno affollate. Unsplash

La neve in pianura è una rarità. A dicembre, nelle città come Lugano, Bellinzona o Basilea, ci si ritrova più facilmente tra fanghiglia e marciapiedi scivolosi.

E sì, la Svizzera ha le sue montagne - ma nel periodo natalizio gli hotel e i resort sono quasi tutto al completo. Un'ottima alternativa è l'Alto Adige, con i suoi paesaggi imbiancati e strutture accoglienti.

Quando i primi raggi di sole accarezzano le cime dello Sciliar, l'altopiano intero brilla come un immenso tappeto silenzioso di luce. Nel pomeriggio, quando le montagne si tingono di rosa, ci si può rifugiare nel calore di un maso: stufa a legna, pelli di agnello, un bicchiere di buon vino altoatesino.

E sopra di voi, un cielo perfetto per osservare le stelle. Chi ha ancora bisogno dei regali sotto l'albero?

Julenissen circondato da abeti rossi e ghiaccioli

Una donna guarda Oslo innevata. Unsplash

Chi vuole vivere l'inverno nella sua forma più autentica dovrebbe scegliere la Norvegia. Che si tratti di Oslo o di un rifugio immerso nei boschi, qui silenzio e gelo assumono un significato completamente nuovo.

Una leggera foschia si posa sul fiordo, le luci della passeggiata si riflettono nell'acqua come piccole lanterne, e la città appare più morbida, tranquilla, quasi sognante.

Natale senza pioggia o tempeste di neve

Nella catena montuosa dell'Atlante, a Natale rimarrete all'asciutto. Unsplash

Mentre le vette più alte dell'Atlante possono imbiancarsi d'inverno, gran parte del Marocco rimane asciutta, mite e accarezzata dal sole invernale. È la meta ideale per chi non ama gli sport sulla neve o i paesaggi completamente innevati.

Qui l'inverno è più una pausa fresca che un vero colpo di freddo. Nella città blu di Chefchaouen, inoltre, il clima resta piacevole e temperato anche nei mesi più freddi.

La Garden Route al posto del vin brulé

Nessuna neve in vista sulla Garden Route Unsplash

Chi può rinunciare al profumo di cannella e crêpes trova a dicembre l'occasione perfetta per visitare il Sudafrica: lì è piena estate.

La Garden Route, che segue la costa, esplode di verde ed è una meraviglia assoluta anche durante il periodo natalizio.

Attenzione però: se avete in programma una visita al Parco Nazionale Kruger, informatevi in anticipo sulle vaccinazioni necessarie.

Sensazione tropicale alle Seychelles al posto della raclette

Sembra lo sfondo di un desktop di Windows, presto potrebbe essere il vostro panorama Unsplash

Lunghissime spiagge bianche affacciate su un mare turchese: le Seychelles sono la meta ideale per chi, a dicembre, vuole allontanarsi da qualsiasi dramma familiare.

Basta spegnere il telefono e lasciarsi coccolare dal sole. Le temperature, tra i 27 e i 30 gradi, sono piacevoli e solo occasionalmente interrotte da qualche pioggia. E visto che il mondo sottomarino è uno dei grandi tesori dell’arcipelago, qui bagnarsi è comunque parte del divertimento.