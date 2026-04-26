Ecco alcuni fatti curiosi avvenuti a lato del tentato attentato alla cena di gala a Washington

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla in conferenza stampa dopo l'incidente a Washington. Keystone

Una conferenza stampa in giacca e abito da sera, bottiglie di vino e champagne rubate e un commensale che non si lascia intimorire da nulla. Ecco una panoramica di alcuni aspetti «collaterali» all'attentato sventato a Washington.

Hai fretta? blue News riassume per te Diversi spari provocano il caos durante una cena di gala per i giornalisti, invitati in un hotel di lusso a Washington.

Durante lo sfollamento, si è assistito ad alcune scene insolite, come un inciampo di Donald Trump e la conferenza stampa in abito da sera.

Ci sono stati anche alcuni momenti curiosi, come i selfie con le bottiglie di vino e di champagne o l'ospite che ha continuato a mangiare tranquillamente nonostante il caos. Mostra di più

Questa domenica mattina, alle nostre latitudini, ci siamo svegliati con la notizia del tentato attentato durante l'annuale cena del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con i rappresentanti della stampa accreditata.

Fortunatamente nessuno ha subito conseguenze gravi, solo un agente di polizia è stato colpito da un proiettile, ma ha riportato solo ferite leggere grazie al suo giubbotto antiproiettile.

Quasi subito un sospetto armato è stato arrestato.

Dopo gli spari, il capo della Casa Bianca, la first lady Melania e i membri del Gabinetto sono subito stati messi in sicurezza, mentre gli ospiti presenti in sala sono scappati o si sono nascosti sotto i tavoli.

Ma oltre a questi eventi principali legati alla cronaca stretta, ci sono stati altri fatti curiosi durante la serata che stanno tenendo occupato il web. Ecco una panoramica.

Trump inciampa durante la fuga

Mentre Trump veniva condotto via dalla sala dagli agenti di sicurezza, improvvisamente è caduto. «A un certo punto sembra inciampare e viene riportato in piedi», ha detto un giornalista del canale britannico «Sky News» nel suo servizio.

Ma non è chiaro cosa sia successo esattamente.

President Donald Trump and first lady Melania Trump were evacuated out of the White House Correspondents’ Association Dinner minutes after it began, as attendees took cover on the floor. USA TODAY reporters inside the ballroom at the Washington Hilton hotel say they heard loud… pic.twitter.com/wsaAi22p3K — USA TODAY (@USATODAY) April 26, 2026

Conferenza stampa in abito da sera

Una volta tornata la calma la giornalista della «CBS» Weijia Jiang, presidente dell'Associazione dei corrispondenti, ha informato i presenti di ciò che sarebbe successo da lì a breve.

«Il presidente Trump terrà una conferenza stampa alla Casa Bianca tra 30 minuti», ha detto, suscitando risatine di incredulità in sala. Tanto che ha dovuto aggiungere, con aria seria: «Non è uno scherzo».

Più tardi, il 79enne si è effettivamente presentato davanti alla stampa ancora in abito da sera. Anche i corrispondenti erano ancora vestiti con gli stessi abiti che avevano durante la cena di gala.

Sembrava dunque più di essere a una festa di matrimonio, che a una conferenza stampa del corpo giornalisti della Casa Bianca.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump commenta in conferenza stampa dopo l'incidente a Washington. Keystone

Selfie con le bottiglie di champagne

Alcuni ospiti della serata, terminata bruscamente, non sembravano voler accettare che la festa fosse finita così presto.

I filmati che circolano sul web mostrano infatti gli ospiti che si scattano selfie con delle bottiglie di champagne o di vino piene in mano, di cui si sono successivamente appropriati prima di lasciare la sala.

The highlight of the shooting is all the press and influencers yoinking bottles of wine and champagne. Good on them for that. pic.twitter.com/4Ht0bPEXdn — Anonymous (@YourAnonCentral) April 26, 2026

Una foto che circola sui social media mostrerebbe dei giornalisti, in una zona più nascosta della sala, che bevono direttamente da una bottiglia di vino, ma non è stato possibile verificare l'autenticità dello scatto.

Molti account stanno ripostando questa e altre immagini simili, parlando di libertà di stampa. Non è chiaro chi siano le persone ritratte.

Giù le mani dalla mia cena!

Infine, uno dei ospiti ha attirato più di tutti l'attenzione su di sé per la sua calma infinita.

Mentre gli altri presenti cercano riparo sotto i tavoli e gli agenti di polizia sorvegliano la stanza con le dita sui grilletti pronti a sparare, lui ha continuato a mangiare imperterrito.

Secondo un giornalista della «CNN», si tratta del responsabile dei media Michael Glantz. La scena è subito diventata virale sul web.