Laurent Kurth, presidente della tavola rotonda federale per la promozione degli accordi extragiudiziali dopo l'incendio di Crans-Montana, si dice abbastanza fiducioso. sda

Nominato a fine aprile dal Consiglio federale a capo della tavola rotonda di Crans-Montana, Laurent Kurth sa che il margine tra successo e fallimento sarà esiguo. In un'intervista a Keystone-ATS, l'ex Consigliere di Stato di Neuchâtel spera tuttavia di poter raggiungere un accordo entro due anni.

Keystone-SDA ATS

Laurent Kurth, quali sono gli obiettivi di questa tavola rotonda?

L'obiettivo è cercare di incoraggiare tutte le parti (vittime, parenti stretti, persone chiamate a risarcire i danni) a raggiungere un accordo extragiudiziale per evitare lunghi procedimenti civili che potrebbero durare quindici anni.

La situazione potrebbe anche portare a una carenza di risorse a causa del numero di vittime coinvolte. Potrebbe anche comportare un rischio di iniquità nel modo in cui vengono gestiti i procedimenti.

L'obiettivo è anche quello di aiutare le famiglie a ricostruirsi una vita...

Quanto prima riusciremo a dare loro un riconoscimento soddisfacente, tanto prima potranno dedicarsi alla ricostruzione della loro vita.

Cosa l'ha spinta ad accettare il mandato proposto da Beat Jans, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)?

In un caso con così tante vittime, sono convinto che queste corrano il rischio di essere trattate meno bene che in un caso «ordinario», a causa delle lungaggini delle procedure e della mancanza di risorse.

È quindi opportuno che la comunità sia coinvolta per incoraggiare un approccio più consensuale.

Mi è stato chiesto, credo, per la mia esperienza e perché non ho nulla da perdere: questo tema delicato non ha una posta in gioco diretta o rischi importanti per me.

Non sembra che abbia un grande margine di manovra per raggiungere un accordo globale.

È totale e nullo. Il mio ruolo è quello di facilitatore tra le parti che sono disposte a farlo. Se non vengono al tavolo o se se ne vanno, il mio margine di manovra sarà nullo.

Il processo dipende dalla loro volontà di portarlo a termine. Il fallimento è un'opzione ma, per il momento, sono abbastanza fiducioso.

Il suo primo compito è stato quello di immergersi nel dossier.

Il mio mandato non è quello di entrare nei dettagli del procedimento penale, quello è compito dei tribunali.

La mia esigenza è quella di capire alcuni meccanismi, soprattutto a livello di assicurazioni sociali e private, e le aspettative delle varie parti, altrimenti non sarà possibile trovare soluzioni convergenti, e di gestire le questioni organizzative.

Come si possono convincere i partner al tavolo dei negoziati che una soluzione è possibile?

Non esistono soluzioni miracolose. Il rispetto, la trasparenza sulle soluzioni previste e il principio di equità dovranno guidare il nostro lavoro.

Spetta anche a me sottolineare che se dovessimo raggiungere un accordo, la situazione sarebbe più confortevole per tutti. Vorrei che si raggiungesse un accordo entro due anni, o un potenziale risultato a breve termine.

Chi saranno questi partner?

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l'Ufficio federale di giustizia (UFG) saranno i principali rappresentanti della Confederazione. Saranno rappresentati anche il Canton Vallese e il Comune di Crans-Montana.

Non ho ancora avuto contatti con gli avvocati dei coniugi Moretti. Ma i rappresentanti delle vittime hanno incontrato l'UFG (e hanno confermato la loro disponibilità, ndr). La questione della presenza di avvocati italiani e/o francesi è ancora aperta.

Quando si terrà il primo incontro faccia a faccia?

L'obiettivo è trovare una data entro la fine dell'estate. L'idea sarà quella di lavorare sia in un gruppo relativamente piccolo che su scala più ampia.

Dobbiamo creare le condizioni per un lavoro efficiente e allo stesso tempo garantire che tutti si sentano coinvolti e rappresentati in modo equo.

Finora ho già portato a termine una decina di incontri bilaterali. L'obiettivo è che le mie proposte iniziali siano influenzate da questi incontri.

Il budget per l'organizzazione della tavola rotonda è di 1,25 milioni di franchi, con ulteriori 20 milioni disponibili per il raggiungimento di accordi amichevoli.

Le Camere federali hanno già approvato il pagamento di un indennizzo di 50'000 franchi per ogni vittima e i costi operativi della tavola rotonda.

Nei prossimi mesi, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati dovranno votare su altri 20 milioni di franchi come contributo sussidiario per una soluzione consensuale.

Cosa dovrebbe coprire un futuro accordo?

Ad esempio i costi dell'assistenza immediata e del ricovero ospedaliero, nonché i costi delle cure a lungo termine, la perdita di guadagno, il dolore e la sofferenza, la perdita della capacità domestica, i costi di viaggio per i parenti più prossimi, le pensioni di reversibilità e le questioni relative all'invalidità e alla morte.

In pratica se una parte civile accetta la proposta della tavola rotonda, rinuncia al suo procedimento civile?

L'idea è quella di elaborare un accordo che le parti ritengano più favorevole e che permetta loro di rinunciare a un procedimento giudiziario. L'obiettivo non è necessariamente quello di raggiungere un accordo globale.

L'accordo riguarderà solo coloro che lo hanno accettato. Gli altri continueranno a ricorrere ai tribunali civili. Ogni persona che lo firmerà costituirà una mini-vittoria.